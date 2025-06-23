الرياضة

موعد مباراة بورتو والأهلي في كأس العالم للأندية والقناة الناقلة

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موعد مباراة بورتو والأهلي في كأس العالم للأندية والقناة الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بورتو والأهلي في كأس العالم للأندية والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه فريق في آخر جولات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية نظيره فريق بورتو البرتغالي، وذلك في مباراة لا بديل فيها عن تفوق الأهلي بفارق هدفين، وهزيمة على الجانب الآخر لفريق ميامي الأمريكي أمام بالميراس البرازيلي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك على ملعب ميتلايف بمدينة نيويورك الأمريكية.

تنقل المباراة عبر قناة أم بي سي مصر وقناة أم بي سي مصر 2، وكذلك منصة «Dazn» الأمريكية.

ويتزيل الأهلي جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، دون تسجيل أي أهداف بعد خوضه مباراتي الجولة الأولى والثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، حيث خسر في مباراة بالميراس بهدفين نظيفين، وتعادل سلبيا أمام فريق ميامي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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