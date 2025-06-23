نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بورتو والأهلي في كأس العالم للأندية والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه فريق الأهلي في آخر جولات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية نظيره فريق بورتو البرتغالي، وذلك في مباراة لا بديل فيها عن تفوق الأهلي بفارق هدفين، وهزيمة على الجانب الآخر لفريق ميامي الأمريكي أمام بالميراس البرازيلي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك على ملعب ميتلايف بمدينة نيويورك الأمريكية.

تنقل المباراة عبر قناة أم بي سي مصر وقناة أم بي سي مصر 2، وكذلك منصة «Dazn» الأمريكية.

ويتزيل الأهلي جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، دون تسجيل أي أهداف بعد خوضه مباراتي الجولة الأولى والثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، حيث خسر في مباراة بالميراس بهدفين نظيفين، وتعادل سلبيا أمام فريق ميامي.