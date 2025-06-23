نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد سياتيل ساونديرز في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من محبي كرة القدم، عن تردد القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان الفرنسي، مع نظيره سياتيل ساونديرز، مساء اليوم الإثنين الموافق 23 من شهر يونيو الجاري، في بطولة كأس العالم للأندية.

مباراة باريس سان جيرمان ضد سياتيل ساونديرز في كأس العالم للأندية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة باريس سان جيرمان ضد سياتل ساوندرز، مساء اليوم الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، على أرضية ملعب «لومن فيلد».

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد سياتيل ساونديرز

وتعد منصة DAZN هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة جميع مباريات كأس العالم للأندية في موسمه الجديد، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم بث المباراة على الهواء مباشرة عبر شاشتها.

تردد قناة DAZN على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

• التردد: 11900

• الاستقطاب: أفقي (H)

• معدل الترميز: 27500

• معامل تصحيح الخطأ: 5/6

• جودة البث: HD