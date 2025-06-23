نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام سياتيل ساونديرز في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر لويس إنريكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على التشكيل الذي سيبدأ به مبارة سياتيل ساونديرز، مساء اليوم الإثنين الموافق 23 يونيو الجاري، في بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد سياتيل ساونديرز في كأس العالم للأندية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة باريس سان جيرمان ضد سياتل ساوندرز، مساء اليوم الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، على أرضية ملعب «لومن فيلد».

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام سياتيل ساونديرز

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، ويليان باشو، نونو مينديش.

خط الوسط: جواو نيفيس، فيتينيا، فابيان رويز.

خط الهجوم: ديزيري دوي، جونكالو راموس، خفيتشا كفاراتسخيليا.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وسياتل ساوندرز

ومن المقرر أن يتم بث مباراة باريس سان جيرمان وسياتل ساوندرز، في بطولة كأس العالم للأندية، على الهواء مباشرة منصة «DAZN»؛ التي أعلنت إذاعة مباريات البطولة بشكل مجاني.