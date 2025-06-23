موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد سياتيل ساونديرز اليوم الإثنين في كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مع نظيره سياتيل ساونديرز، مساء اليوم الإثنين الموافق 23 من شهر يونيو الجاري، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد سياتيل ساونديرز في كأس العالم للأندية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة باريس سان جيرمان ضد سياتل ساوندرز، مساء اليوم الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، على أرضية ملعب «لومن فيلد».

ويقع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي؛ في المجموعة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية، مع كلا من سياتيل ساونديرز، وأتلتيكو مدريد الإسباني، بالإضافة إلى بوتافوجو البرازيلي.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وسياتل ساوندرز

ومن المقرر أن يتم بث مباراة باريس سان جيرمان وسياتل ساوندرز، في بطولة كأس العالم للأندية، على الهواء مباشرة منصة «DAZN»؛ التي أعلنت إذاعة مباريات البطولة بشكل مجاني.