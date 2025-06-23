نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم البداية.. بطولة العظماء الثمانية تُسدل الستار على موسم الاسكواش 2024-2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم الإثنين فعاليات بطولة العظماء الثمانية، التي تُعد المحطة الأخيرة في موسم الاسكواش العالمي لهذا العام، وذلك بمدينة تورنتو الكندية، وتستمر حتى 27 يونيو الجاري.

البطولة هذا العام شهدت غيابات مؤثرة من الجانب المصري، حيث انسحب ثلاثة لاعبين من أبرز الأسماء: طارق مؤمن بعد إعلان اعتزاله، بالإضافة إلى نور الشربيني وأمينة عرفي بسبب الإصابة.

ورغم الغيابات، يظل التحدي قائمًا والمنافسة مشتعلة، بعد الإعلان عن التشكيل النهائي للمجموعات، والتي جاءت كالتالي:

مجموعتا الرجال:

المجموعة A: مصطفى عسل – جويل ميكين (ويلز) – مروان الشوربجي (إنجلترا) – يوسف سليمان.

المجموعة B: كريم عبد الجواد – محمد الشوربجي (إنجلترا) – بول كول (نيوزيلندا) – دييغو إلياس (بيرو).



مجموعتا السيدات:

المجموعة A: نوران جوهر – تيني جليس (بلجيكا) – أماندا صبحي (أمريكا) – جورجينا كيندي (إنجلترا).

المجموعة B: فيروز أبو الخير – أوليفيا ويفر (أمريكا) – ساتومي واتانابي (اليابان) – سيفا سينجاري سوبرامانيام (ماليزيا).

