نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العويران: الهلال الفريق العربي الأقرب للتأهل للدور المقبل من كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث سعيد العويران نجم منتخب السعودية السابق، عن أداء نادي الهلال السعودي في مواجهة ريال مدريد ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال سعيد العويران خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج ستاد المحور: "أخشى أن فريق الهلال يستسهل مواجهة ريد بول سالزبورج بعد التعادل ضد ريال مدريد".

وأضاف العويران: "الهلال قادر على الفوز ضد ريد بول سالزبورج وباتشوكا والصعود إلى الدور المقبل من بطولة كأس العالم للأندية، لأنه يمتلك لاعبين مميزين للغاية".

واختتم حديثه قائلًا: "أداء الهلال ضد ريال مدريد كان مبهر، ونجح سيموني إنزاجي في التفوق على تشابي ألونسو، وأرى أن الهلال هو الفريق العربي الأقرب للتأهل للدور المقبل من كأس العالم للأندية".