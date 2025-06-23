الرياضة

دونجا: أداء الأهلي في كأس العالم للأندية سيئ.. والفريق يلعب بطريقة غير واضحة مع ريبيرو

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دونجا: أداء الأهلي في كأس العالم للأندية سيئ.. والفريق يلعب بطريقة غير واضحة مع ريبيرو

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أحمد جودة - القاهرة -  

تحدث تامر عبد الحميد لاعب فريق الزمالك السابق، عن أداء النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال تامر عبد الحميد في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "التعاقد مع مدير فني قبل انطلاق البطولة بأيام قليلة من أسباب إخفاق الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية".

وأضاف: "أداء الأهلي في كأس العالم للأندية سيئ للغاية رغم التعاقدات القوية، ريبيرو لم يتعرف على لاعبي الأهلي حتى الآن، وكان من الأفضل اسناد المهمة لعماد النحاس".

وأردف: "الأهلي سيتكبد خسائر مالية كبيرة حال خروجه من بطولة كأس العالم للأندية، وهناك لاعبين خيبوا امال الجماهير وأبرز تريزيجيه".

وأكمل: "الأهلي يلعب بطريقة غير واضحة مع ريبيرو ويجب تدخل النحاس، عدم تدعيم دفاعات الأهلي بصفقات قوية علامة استفهام كبيرة".

واختتم حديثه قائلًا: "زيزو لم يقدم أوراق اعتماده مه الأهلي وبن رمضان الصفقة الرابحة، وارفض هجوم الجماهير على زيزو الدهم مهم جدا".

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مريم الجابري

مريم الجابري

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