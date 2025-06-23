نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دونجا: أداء الأهلي في كأس العالم للأندية سيئ.. والفريق يلعب بطريقة غير واضحة مع ريبيرو في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
تحدث تامر عبد الحميد لاعب فريق الزمالك السابق، عن أداء النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وقال تامر عبد الحميد في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "التعاقد مع مدير فني قبل انطلاق البطولة بأيام قليلة من أسباب إخفاق الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية".
وأضاف: "أداء الأهلي في كأس العالم للأندية سيئ للغاية رغم التعاقدات القوية، ريبيرو لم يتعرف على لاعبي الأهلي حتى الآن، وكان من الأفضل اسناد المهمة لعماد النحاس".
وأردف: "الأهلي سيتكبد خسائر مالية كبيرة حال خروجه من بطولة كأس العالم للأندية، وهناك لاعبين خيبوا امال الجماهير وأبرز تريزيجيه".
وأكمل: "الأهلي يلعب بطريقة غير واضحة مع ريبيرو ويجب تدخل النحاس، عدم تدعيم دفاعات الأهلي بصفقات قوية علامة استفهام كبيرة".
واختتم حديثه قائلًا: "زيزو لم يقدم أوراق اعتماده مه الأهلي وبن رمضان الصفقة الرابحة، وارفض هجوم الجماهير على زيزو الدهم مهم جدا".