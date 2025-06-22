الرياض - كتبت رنا صلاح - يترقب عشاق كرة القدم العربية والعالمية مباراة قوية تجمع بين يوفنتوس الإيطالي والوداد الرياضي المغربي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

Juventus vs Wydad AC: القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد الوداد اليوم في كأس العالم للأندية 2025

المناسبة: الجولة الثانية – المجموعة السابعة

الحدث: كأس العالم للأندية 2025

التاريخ: الأحد 22 يونيو 2025

الوقت: الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

الملعب: لينكولن فاينانشال فيلد – فيلادلفيا (الولايات المتحدة الأمريكية)

موقف الفريقين

يوفنتوس: يتصدر ترتيب المجموعة بعد فوز كبير في الجولة الأولى على العين الإماراتي بنتيجة 5-0، ويسعى لتأكيد تفوقه وحجز بطاقة التأهل مبكرًا.

الوداد المغربي: يخوض اللقاء بهدف تعويض الخسارة أمام مانشستر سيتي (0-2)، والعودة إلى المنافسة على التأهل للدور التالي.

القنوات الناقلة

تُنقل المباراة عبر قناة DAZN على القمر الصناعي نايل سات، كما توفر القناة بثًا مباشرًا عبر الإنترنت مجانًا للجماهير في الوطن العربي.

تردد قناة DAZN على نايل سات:

التردد: 12054

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 29900

تصحيح الخطأ: 3/4

المعلق

تم تعيين المعلق خالد الغول للتعليق على المباراة عبر شاشة DAZN.

الترتيب الحالي للمجموعة السابعة: