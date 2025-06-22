ختام البطولة التنشيطية الثانية للكرة الخشبية

اختتمت مساء أمس الأول فعاليات البطولة التنشيطية الثانية للكرة الخشبية، التي نظمتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة في قسم رياضة الهواة بدائرة النشاط الرياضي، وسط أجواء من التنافس والإيجابية، بمشاركة 25 لاعبًا من مختلف محافظات سلطنة عُمان، وذلك تحت رعاية يونس بن شامس البطاشي، مدير دائرة الموارد البشرية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، أقيمت البطولة على مدى ثلاثة أيام، على 12 ملعبًا تم تجهيزها وفقًا لمواصفات الاتحاد الدولي للكرة الخشبية، وتضمنت أربع مسابقات رئيسية هي: مسابقة الفردي بنظام عدد الضربات، مسابقة الفرق بعدد الضربات، مسابقة الزوجي بنظام خروج المغلوب، ومسابقة الفردي بنظام خروج المغلوب. كما شهدت البطولة تنافسًا قويًا في مختلف المسابقات، حيث جاءت النتائج مثيرة وأظهرت تطورًا في مستوى اللاعبين. ففي مسابقة الفرق بنظام عدد الضربات، توّج بالمركز الأول الفريق المكوّن من محمد النيادي ويعقوب الأبروي ويوسف الحسني وسعيد الروشدي، بعد أداء جماعي متوازن. بينما حلّ في المركز الثاني فريق عبدالله الساعدي وجمعة الهنائي وسالم الحمداني ونهام اليحيائي، الذين قدموا بدورهم أداءً قويًا على مدى أيام البطولة ، أما في مسابقة الفردي بنظام عدد الضربات، فقد تمكن اللاعب عبدالله الساعدي من انتزاع المركز الأول بمجموع 195 ضربة، متفوقًا بفارق ضئيل على محمد النيادي الذي جاء في المركز الثاني بمجموع 196 ضربة، بينما حلّ في المركز الثالث يوسف الحسني بمجموع 197 ضربة. وجاء في المركز الرابع حمد الشقصي برصيد 201 ضربة، يليه عادل النيادي خامسًا بـ202 ضربة، في منافسة حسمتها الفروق الدقيقة. وفي مسابقة الزوجي بنظام خروج المغلوب، أظهر الثنائي سالم الحمداني وجمعة الهنائي انسجامًا لافتًا مكّنهما من تحقيق المركز الأول، بعد سلسلة من المواجهات القوية. وحقق الثنائي فوزي السناني وسمير السعدي المركز الثاني بعد أداء مشرف ، أما مسابقة الفردي بنظام خروج المغلوب، فقد شهدت تتويج اللاعب سالم الحمداني بالمركز الأول، مؤكدًا تفوقه في البطولة، بينما جاء عبدالله اليحيائي في المركز الثاني بعد مباراة نهائية مثيرة بين اللاعبين أقيمت على ثلاثة ملاعب. كما تم خلال الحفل تكريم أحمد بن درويش البلوشي، الرئيس السابق للجنة العمانية لرياضات الكبادي والسباكتاكراو والكرة الخشبية، تقديرًا لدوره الريادي في نشر وتطوير رياضة الكرة الخشبية في سلطنة عمان.