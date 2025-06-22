فـي أولى مشاركاته فـي كأس العالم .. منتخب الناشئين لكرة اليد الشاطئية ينهى مشواره بالمركز الثامن فـي الترتيب العام

رسالة تونس ـ من بدر الزدجالي:

انهى منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية للناشئين مشاركته في نهائيات كاس العالم لكرة اليد الشاطئية التي استضافتها مدينة الحمامات التونسية بمشاركة 32 فريقا بين منتخبات الرجال والسيدات، وحقق خلالها المنتخب المركز الثامن في الترتيب العام للبطولة، ورغم الاعداد المتواضع للمنتخب لهذه المشاركة الا ان المنتخب نجح في الوصول الى دور الثمانية من البطولة بعد ان قدم مستوى جيدا في الادوار الاولى من البطولة وكان قريبا من الوصول الى المربع الذهبي الا ان خسارته امام البرازيل اعاقت وصوله الى هذا الدور ليخوض بعدها المنتخب منافسات تحديد المراكز من الخامس الى الثامن. وفرض منتخبا اسبانيا والمانيا للرجال والسيدات أحقيتهما في هذا البطولة بعد ان وصل المنتخبان الاسباني والالماني للرجال الى المباراة النهائية بعد ان فازت اسبانيا على البرازيل في المربع الذهبي، فيما فازت المانيا على المجر بنتيجة 2/‏1 وفي فئة السيدات تأهلت اسبانيا على حساب هولندا بالفوز بنتيجة 2/‏صفر فيما تاهلت المانيا على حساب المجر بعد الفوز بنتيجة شوطين دون مقابل.

خسارة

وجاءت آخر لقاءات المنتخب صباح يوم امس امام المنتخب الارجنتيني لتحديد المركزين السابع والثامن تمكن خلالها المنتخب الارجنتيني من الفوز في المباراة بنتيجة 2/‏صفر رغم تواضع الارجنتين الا ان منتخبنا لم ينجح في الفوز بنتيجة اللقاء وبالتالي خسر فرصة التواجد والمشاركة في اولمبياد الشباب القادمة بالسنغال والتي سيشارك فيها سبعة منتخبات من هذه البطولة.

وفرض المنتخب الأرجنتيني نفسه بشكل كبير امام منتخبنا الوطني بعد ان حسم نتيجة الشوط الأول 22/‏12 بعد اداء متواضع للاعبينا في هذا الشوط، تقدم خلاله الأرجنتين باول نقطتين وعدل المنتخب بعدها عبر عماد الغيلاني؛ ليتوقف بعدها لاعبونا عن التسجيل فترة طويلة حتى وصلت النتيجة الى 10/‏2 يطلب خلالها مدرب المنتخب وقتا مستقطعا؛ لتصحيح مسار الفريق الا ان تلك المحاولة لم تنجح؛ ليتمكن بعدها الارجنتيني من التقدم تدريجيا حتى انهى الشوط الأول بنتيجة 22/‏12.

وفي الشوط الثاني لم يختلف مسار المباراة عن الشوط الأول، حيث سعى لاعبونا الى التعويض الا ان الخبرة كانت حاضرة لدى لاعبينا، حيث تقدم منتخبنا في بداية الشوط وعاد الأرجنتين وتقدم بنتيجة 6/‏2 ومن ثم الى 14/‏6 مع الدقيقة السادسة لم يتمكن خلالها لاعبونا من التسجيل واضاعوا الكثير من الفرص واستمرت السيطرة الأرجنتينية على منتخبنا لينتهي الشوط بنتيجة 24/‏14.

الخسارة من البرازيل

أضاع منتخبنا الوطني فرصة التواجد في المربع الذهبي للبطولة بعد ان خسر امام المنتخب البرازيلي بنتيجة 2/‏صفر رغم تواضع اداء المنتخب البرازيلي والذي لم يكن بمثل المنتخبات الاوروبية التي لعب امامها منتخبنا الوطني الا ان المنتخب وبسبب الاخطاء الكثيرة اهدر بطاقة التأهل. وجاء التقدم في الشوط الاول لصالح المنتخب البرازيلي 4/‏صفر ليعود بعدها المنتخب الى التسجيل 4/‏2 ومع الدقيقة الثانية اقترب المنتخب من تعديل النتيجة بعد ان وصلت النتيجة الى 8/‏6 في الدقيقة الثانية وبعدها اهدر لاعبونا العديد من الفرص امام مرمى البرازيل لتصل النتيجة الى 16/‏10 في الدقيقة الرابعة واستمرت سيطرة البرازيل ووصلت النتيجة الى 24/‏20 في الدقيقة التاسعة ولم ينجح خلالها المنتخب من تعديل النتيجة لينتهي الشوط بنتيجة 27/‏22. وفي الشوط الثاني ظهر المنتخب بشكل افضل وسعى جاهدا للحصول على نتيجة الشوط، بعد ان تقدم المنتخب البرازيلي في الضربة الاولى وعاد المنتخب الى التعديل 2/‏2 ومع الدقيقة الخامسة من زمن الشوط كانت النتيجة لصالح البرازيل 16/‏12 وطلب بعدها مدرب المنتخب وقت مستقطع وكانت النتيجة 20/‏12 وعاد بعدها المنتخب الى تقليص الفارق لتصل النتيجة الى 24/‏20 ومن ثم 24/‏22 واضاع خلالها لاعبونا عددا من الفرص السهلة التي اثرت على نتيجة الشوط لينتهي لصالح البرازيل بنتيجة 26/‏24.

ضياع المركز الخامس

فرط لاعبونا في المنافسة على المركز الخامس في الترتيب العام امام المنتخب التايلاندي في لقاء تحديد المراكز، وذلك بعد ان خسر بنتيجة 2/‏صفر في لقاء كان سهلا امام المنتخب التايلاندي الذي يقارب مستوى منتخبنا الوطني فنيا وجاءت الخسارة بسبب غياب التركيز لدى لاعبينا وخاصة في خط الهجوم الذي اضاع الكثير من الفرص رغم الاخطاء الكثيرة التي وقع فيها لاعبو المنتخب التايلاندي.

وجاء التقدم لصالح تايلاند ليعود المنتخب الى التعديل عبر اللاعب خطاب الحسني وتقدم المنتخب التايلاندي من جديد ليصل النتيجة الى 8/‏4 وبعدها 10/‏4 ليطلب بعدها مدرب المنتخب وقت مستقطع لتصحيح اواضع المنتتخب وتمكن بعدها المنتخب من ايصال النتيجة الى 11/‏10 مع الدقيقة الخامسة وتقدم المنتخب عبر عماد الغيلاني بنتيجة 16/‏15 وواصل المنتخب تقدمه 18/‏17 وتبقى اقل من دقيقة عن نهاية الشوط اضاع خلالها لاعبونا ثلاثة فرص متتالية للتقديم وحسم الشوط الان ان تلك الفرصة جميعها ضاعة ليتمكن المنتخب التايلاندي من الحصول على الفرصة الاخيرة ويسجل نقطتين لينتهي الشوط لصالحه 19/‏18.

وفي الشوط الثاني غاب لاعبونا عن المباراة وكثرت الأخطاء بشكل كبير ولم يتمكن لاعبونا من مجاراة المنتخب التايلاندي والحصول على نتيجة الشوط والذي انتهى بنتيجة 10/‏18 بعد ان بدأت المباراة بتقديم تايلاند وعدل بعدها المنتخب 2/‏2 لتصل بعدها النتيجة الى 10/‏4 ومن ثم الى 12/‏8 وطلب خلالها مدرب المنتخب وقتا مستقطعا الا ان محاولات الجهاز الفني في تصحيح مسار الفريق لم تتم بالشكل المطلوب لينتهي الشوط بنتيجة 18/‏10 .