بدء البرنامج الأكاديمي لأكاديمية فريق الطريف الكروية بشناص

شناص ـ من إبراهيم الفارسي : انطلقت امس الأول فعاليات البرنامج الاكاديمي لاكاديمية فريق الطريف الكروية التابعة لنادي السلام وسط حضور مميز وبمشاركة اكثر من (100) لاعب من مختلف الفئات العمرية والتي تستمر حتى نهاية شهر أغسطس القادم ضمن خطة تدريبية مكثفة تهدف إلى تطوير المهارات الفنية والبدنية للاعبين في بيئة احترافية باشراف كوادر فنية مؤهلة ومتخصصة في تدريب المراحل السنية التي تعد خطوة واعدة تهدف الى صقل المواهب الرياضية وتنمية جيل جديد من اللاعبين . وقال عبيد بن خلفان القايدي رئيس فريق الطريف ان انشاء أكاديمية الطريف الكروية يأتي لاكتشاف وصقل المواهب الشابة من الفئات العمرية وتطويرها بطريقة علمبة ومنهجية من اجل انشاء واعداد جيل كروي واعد قادر على تمثيل الفريق الأول مستقبلا بكفاءة عالية وتعزيز القيم الرياضية مثل الانضباط والتعاون والروح الرياضية بين اللاعبين الصغار - مؤكدا بأن الأكاديمية تقوم على 4 أسس رئيسية ستعنى بالاهتمام بالجانب البدني وتلقى الخبرات في الجانب الرياضي وتثقيف النشئ بأهم المهارات والقوانين الرياضية المنظمة للعبة وتهتم ببث العادات الصحية التي يجب مراعاتها حيث تؤدي الرياضة هذا الغرض النبيل وهو اكساب الإنسان العادات الصحية السليمة وتهدف كذلك لاكساب النشئ المعارف وتقويتها لدى المنتسبين.

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