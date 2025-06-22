نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطولة "سماش بادل" لتمكين الشباب وتعزيز الرياضة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت شركة هايد بارك للتطوير العقاري، الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، عن رعايتها لبطولة Smash Padel Tour، والتي تعد واحدة من أكبر بطولات رياضة البادل في مصر، بمشاركة نخبة من لاعبي المنتخب الوطني إلى جانب مجموعة من المواهب الشابة الصاعدة. وتعد هذه الرعاية محطة بارزة ضمن خطة هايد بارك لتعزيز مسئوليتها المجتمعية، ودورها في دعم الشباب والرياضة في مصر، بما يعكس رؤيتها بعيدة المدى في المساهمة في تنمية القطاعات الحيوية داخل الدولة وفتح الآفاق أمام الطاقات الرياضية الواعدة.

قدمت هايد بارك عدة جوائز مالية من أصل 18 جائزة، بلغ إجمالي قيمتها 200 ألف جنيه. حيث شهد الحدث مشاركة أكثر من 150 فريقًا يمثلهم 300 لاعب من مختلف محافظات الجمهورية، يتنافسون ضمن ست فئات رئيسية هي: A وB وC وD، إلى جانب فئة المبتدئين وفئة السيدات. تجسد هذه الرعاية تبني هايد بارك لمسؤولية مجتمعية راسخة، تهدف إلى توفير منصات حقيقية لصقل المهارات الرياضية ودعم الأجيال القادمة من الرياضيين والمبتكرين، انطلاقًا من إيمانها القوي بأن الرياضة تمتلك قدرة فريدة على إحداث تغيير شامل وإيجابي في سلوك الأفراد. وذلك من خلال تبني استراتيجية ممنهجة، لتعزيز قدرات الجيل القادم من الرياضيين والمواهب الواعدة، بما يتماشى مع رؤية 2030.

في هذا السياق، قالت الأستاذة هالة عبد الودود، رئيس القطاع التنفيذي للعلاقات الخارجية والاتصال والمسؤولية المجتمعية بهايد بارك للتطوير العقاري: "نعتز بكوننا شركاء في تجربة يقودها شباب ملهم، أثبت قدرته على تحويل الأفكار إلى إنجازات ملموسة تثري مجتمعنا، حيث نؤمن في هايد بارك أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الكوادر الشابة، فهم المحرك الحقيقي للمستقبل وأساس التطوير. فالتنمية لا تقتصر على بناء المجتمعات السكنية فقط، بل تمتد إلى خلق أنماط حياة متكاملة ومستدامة تعزز من جودة الحياة وترتقي بالمجتمع ككل. وقد استطاعت هذه البطولة أن تثبت مكانتها كمثال ملهم لريادة الشباب، وكمؤسسة رياضية ناشئة تركز على تطويرالمهارات، وتوفير بيئة تنافسية عادلة تحتضن الموهبة في مراحلها الأولى، وتسهم في بناء مجتمع رياضي مستدام، مما يعكس رؤيتنا في هايد بارك للمسؤولية المجتمعية الشاملة التي ترتكز على تمكين الأفراد، ودعم المواهب."

من جانبه، صرح علي مصطفي لطفي، الشريك المؤسس ب Smash Padel Tour: " نعتز بهذا التعاون المثمر الذي يدعم مسيرتنا ويعكس إيماننا المشترك بأهمية إتاحة الفرص أمام الأجيال القادمة، لاسيّما في مجال رياضة البادل، التي تعد واحدة من أسرع الرياضات نموًا في مصر والمنطقة العربية، وتحظى بإقبال متزايد من فئة الشباب. ولذلك، نكرس جهودنا لتقديم تجربة رياضية متكاملة تجمع بين المنافسة رفيعة المستوى والتنمية المجتمعية المستدامة، من خلال برامج تدريبية احترافية تثري تجربة اللعب التنافسي، وتشجع على التفاعل والمشاركة المجتمعية الفعالة."

جدير بالذكر أن شركة هايد بارك للتطوير العقاري تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز دورها في المسؤولية المجتمعية، وذلك من خلال دعم القطاع الطبي والمساهمة في رفع جودة الرعاية الصحية في مصر. وتحرص الشركة على أداء دورها المجتمعي عبر شراكات فعّالة مع مؤسسات الدولة، والجمعيات غير الهادفة للربح، ومستشفيات الجامعات الحكومية، بهدف توفير خدمات طبية متطورة لكل أفراد المجتمع وفق أعلى المعايير.

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نبذة عن شركة هايد بارك للتطوير العقاري

تأسست شركة هايد بارك العقارية للتطوير عام 2007 تحت اسم داماك العقارية للتطوير ش.م.م، هايد بارك مملوكة بشكل مشترك من قبل مجموعة مرموقة من شركات ومؤسسات الاستثمار والتطوير المصرية، وهم بنك التعمير والإسكان بنسبة 36.9%، البنك الأهلي المصري NBE بنسبة 24%، الشركة القابضة للاستثمار والتنمية بنسبة 18.2%، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 20.88%، وشركة التعمير للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 0.02%. ويبلغ رأس مال شركة هايد بارك العقارية للتطوير 1.84 مليار جنيه، وتمتلك 4 مشروعات كبرى وهي: هايد بارك القاهرة الجديدة بشرق القاهرة، ومشروعي تاوني وجاردن لايك بمدينة السادس من أكتوبر، ومشروع سي شور بالساحل الشمالي، بالاضافة إلى الاراضي الجديدة التي تم البدء في الاستحواذ عليها خلال عام 2024 والمتمثلة في مشروع سينترال بالتجمع السادس و57 فدان بالسادس من اكتوبر.

