نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا يكشف عن وجهته المستقبلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، انفتاحه على فكرة التدريب في أميركا الجنوبية يومًا ما، بعد ما لمسه من شغف الجماهير هناك وروح التنافس العالية للفرق، خلال مشاركته الحالية في كأس العالم للأندية، وفق شبكة «The Athletic».

المدرب الإسباني، الذي خاض كامل مسيرته التدريبية حتى الآن في القارة الأوروبية، أشاد بأداء الفرق البرازيلية والأرجنتينية، وخصّ بالذكر الأجواء التي صنعتها جماهيرها في المدرّجات، قائلًا: «لِمَ لا؟! كثير من أجمل لحظات كرة القدم جاءت من هناك. البرازيل، كولومبيا، الأرجنتين، الأوروغواي... كل دول أميركا الجنوبية أنتجت مواهب عظيمة. أغلبهم يأتون لاحقًا إلى أوروبا بحثًا عن فرصٍ أكثر جاذبية اقتصاديًا، لكن الأساس هناك».

وأضاف: «أُحبّ هذه المواجهات بين أوروبا وأميركا الجنوبية. أُعجبت بطريقة دفاع بوكا جونيورز، كل هدف يدخل شِباكهم يُعاملونه كأنه نهاية العالم! طريقة مختلفة، أسلوب مختلف، ومثير جدًا».

وتابع جوارديولا: «كل مباراة صعبة جدًا، باستثناء واحدة أو اثنتين، الباقي كان متقاربًا. الناس تقول: (مفاجأة: الفريق الأوروبي خسر!)، لا، هذا هو الواقع. هذا هو العالم الحقيقي يا أصدقائي. من لا ير ذلك يعش في فقاعة».

كان فوز بايرن ميونيخ على بوكا جونيورز بهدفين مقابل هدف، هو أول خسارة لفِرق أميركا الجنوبية في البطولة التي دخلتها الفرق الأوروبية بصفتها المرشحة الأبرز. غير أن غوارديولا قلل من شأن المفاجآت، مشيرًا إلى اختلاف الدوافع.

وقال: «بالنسبة لأندية أميركا الجنوبية، البطولة تمثل أقصى طموحاتهم، بينما الفرق الأوروبية تراها مجرد كأس عالم للأندية. أنا محظوظ بأنني شاركت مدربًا أربع مرات وفزت بها كلها. في البرازيل مثلًا، سيتحول الأمر إلى كرنفال لمدّة أسبوع، يرقص الناس ويحتفلون؛ لأنه حدث ثقافي كبير بالنسبة لهم».

وتابع: «نحن هنا الآن، وأريد أن أقدِّم الأفضل، وأستمتع بهذه اللحظة؛ لأنك قد لا تأتي إلى هنا سوى مرة واحدة كل أربع سنوات. أريد أن أذهب بعيدًا في البطولة».