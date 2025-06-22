بيراميدز يحسم الجدل حول مستقبل مصطفى فتحي ويؤكد بقاء يورتشيتش

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي الرياضي خالد الغندور عن الموقف الرسمي لنادي بيراميدز بشأن مستقبل نجم الفريق مصطفى فتحي، في ظل ما تردد مؤخرًا حول إمكانية انتقاله إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بيراميدز يحسم الجدل حول مستقبل مصطفى فتحي

وفي تصريحات إعلامية، أوضح الغندور أن إدارة نادي بيراميدز أبدت تمسكها الكامل بخدمات اللاعب مصطفى فتحي، مؤكدة رفضها التام لفكرة التفريط فيه أو السماح برحيله في الوقت الحالي.

وشدد على أن فتحي يُعد من الأعمدة الرئيسية للفريق، وواحدًا من أبرز اللاعبين الذين ساهموا بشكل فعال في نتائج الفريق خلال المواسم الماضية، ما يجعله من الركائز الأساسية التي تبني عليها الإدارة خططها للمستقبل القريب.

وفي سياق متصل، كشف مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز عن تطورات تتعلق بمستقبل المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، الذي تولى تدريب الفريق الأول مؤخرًا.

وأكد المصدر أن المدرب سيواصل مهمته الفنية مع الفريق في الموسم الكروي الجديد، موضحًا أن الإدارة نجحت في التوصل لاتفاق معه يقضي بتجديد عقده لمدة موسم إضافي، في خطوة تؤكد رغبة النادي في الحفاظ على الاستقرار الفني والبناء على ما تحقق من نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية.

ورغم هذا التجديد، فقد تداولت بعض التقارير الصحفية مؤخرًا أنباء عن تلقي المدرب الكرواتي عرضًا مغريًا من أحد أندية دوري روشن السعودي، وهو ما فتح باب التكهنات بشأن إمكانية رحيله عن بيراميدز. إلا أن إدارة النادي تبدو عازمة على الإبقاء عليه، خاصة في ظل الثقة التي يحظى بها من الإدارة واللاعبين على حد سواء.