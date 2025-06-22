نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتفاق السعودي يضم مدير شئون اللاعبين بالزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتقل أحمد إبراهيم، مدير شئون اللاعبين السابق بنادي الزمالك، إلى نادي الاتفاق السعودي في خطوة مهمة لتعزيز الإدارة التنفيذية في النادي.

وأعلن احمد إبراهيم عبر صفحته الرسميه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن انتقاله إلى نادي الاتفاق السعودي لشغل منصب منسق تطوير الأعمال.

تأتي هذه الخطوة بعد فترة عمل تتجاوز 8 سنوات قضاها أحمد إبراهيم في نادي الزمالك بالفريق الأول لكرة القدم، وساهم في العديد من الإنجازات والنجاحات في الشق القانوني و القضايا الدوليه والمحليه وانتقالات وقيد اللاعبين.

ويتمتع أحمد إبراهيم بخبرة واسعة في إدارة شئون اللاعبين وملفات القضايا الدولية في الفيفا، مما يجعله إضافة قيمة لنادي الاتفاق السعودي.

يذكر أن أحمد إبراهيم حصل مؤخرًا على دبلومة القانون والتقاضي في كرة القدم من الفيفا، مما يعزز من كفاءته وقدرته على التعامل مع القضايا القانونية المعقدة في مجال كرة القدم.

وتأتي هذه الخطوة من نادي الاتفاق السعودي لتعزيز قدراته الإدارية والتنفيذية، والاستفادة من خبرات أحمد إبراهيم في تطوير الأعمال وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للنادي.

