الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية والأوروبية مساء اليوم صوب ملعب لينكولن فاينانشال فيلد بالولايات المتحدة، حيث تقام مباراة قوية تجمع بين الوداد المغربي ونظيره يوفنتوس الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

Juventus vs Wydad AC .. معلق مباراة يوفنتوس ضد الوداد اليوم في كأس العالم للأندية 2025

الوداد يدخل اللقاء وعينه على التعويض، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام مانشستر سيتي (2-0)، في حين يسعى يوفنتوس لمواصلة الانتصارات بعد اكتساحه العين الإماراتي (5-0)، في بداية مشواره المونديالي.

موعد مباراة الوداد ويوفنتوس اليوم

التاريخ: الأحد 22 يونيو 2025

الوقت: 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

الملعب: لينكولن فاينانشال فيلد – أمريكا

القنوات الناقلة لمباراة الوداد ويوفنتوس

تنقل المباراة عبر قناة DAZN، المالكة الحصرية لحقوق بث مباريات كأس العالم للأندية 2025، ويمكن مشاهدة اللقاء مباشرة ومجانًا عبر الإنترنت من خلال المنصة.

معلق المباراة

أعلنت قناة DAZN أن المعلق الرياضي خالد الغول سيتولى مهمة الوصف والتعليق الصوتي على مجريات المباراة بين الوداد ويوفنتوس.

ترتيب المجموعة السابعة قبل المواجهة

الفريق النقاط

يوفنتوس (إيطاليا) 3

مانشستر سيتي (إنجلترا) 3

الوداد المغربي 0

العين الإماراتي 0

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