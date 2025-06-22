نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رينارد عن مواجهة ترينيداد وتوباجو: سنحارب لحسم بطاقة التأهل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدَّد هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، على أهمية مواجهة ترينيداد وتوباغو في ختام دور المجموعات من بطولة «الكأس الذهبية»، مشيرًا إلى أن المباراة ستكون حاسمة للطرفين في صراع التأهل إلى دور الـ8، في ظل رغبة كل منتخب في حسم مصيره.

وقال رينارد في المؤتمر الصحافي الذي عُقد عشية اللقاء: «المباراة المقبلة هي الثالثة في المجموعة، وكلا الفريقين يبحث عن الفوز من أجل التأهل، وهذا يمنح المواجهة أهمية خاصة».

وعن ترتيبات الفريق قبل اللقاء، أوضح: «حين جئنا قبل أشهر لاختيار مقرات التدريب، لم نجد ملعبًا بجودة ممتازة في لاس فيغاس، فقمنا بترتيبات خاصة للتدرب على الملعب الذي سيستضيف مباراتنا غدًا».

وبخصوص معرفة مدرب منتخب ترينيداد وتوباغو بالكرة السعودية من خلال عمله السابق محللًا، قال رينارد: «لعبنا أمام ترينيداد وتوباغو قبل كأس الخليج، كما شاهدنا مبارياتهم. كرة القدم اليوم باتت مفتوحة على الجميع، كل فريق بات مكشوفًا من حيث البيانات والمعلومات، لذا علينا أن نكون في كامل الجاهزية».

وعن سبب ظهوره دائمًا بانفعالية مفرطة خلال المباريات، أجاب: «أنا دائمًا على هذه الحال على الخط. في المباراة الماضية كانت هناك تفاصيل مهمة للغاية، و95 في المائة من الأداء كان منضبطًا، لكن الفروقات الصغيرة تصنع الفارق في كرة القدم. أحاول دفع اللاعبين لبذل أقصى ما لديهم، وهذا يختلف من مباراة إلى أخرى».

وفي رده على الانتقادات التي طالت طريقة اللعب أمام الولايات المتحدة، قال رينارد: «جئنا إلى هنا بهدف التأهل من دور المجموعات، ونطمح غدًا للفوز بالمباراة. قد يقال إننا بدأنا مباراة أميركا بطريقة دفاعية، لكن كرة القدم تعتمد على الاستراتيجية، ونحن نلعب للفوز».