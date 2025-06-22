نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شادي محمد: منتقدي أداء الأهلي في كأس العالم للأندية مش عارفين يفيدو فريقهم.. ومحمد هاني لاعب كبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد شادي محمد نجم الاهلي السابق، أن الفوز على بورتو في المباراة المقبلة، هو الحل الوحيد لمصالحة جماهير الأهلي الحزينة من أداء الأهلي في المباراتين السابقتين.

وقال شادي محمد في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: الانتصار هو الحل الوحيد لمصالحة جماهير الاهلي امام بورتو من أجل مصالحة جمهور الأهلي.

وأضاف: اتعجب من انتقاد المنتمين للفرق المنافسة لأداء الأهلي في كأس العالم للأندية، لا بد من ينتقد الاهلي واداءه في كأس العالم للاندية ان يفيد نفسه وفريقه أولا، وجمهور الاهلي حزين بسبب طموحاته العالية في لاعبيه.

وتابع: كأس العالم للأندية بطولة كبيرة ومحفل عالمي، ومحمد هاني لاعب كبير، واتمنى ان يبدأ ديانج امام بورتو لإنه لاعب قوي وقادر على صناعة الفارق وسيعوض غياب مروان عطية أمام بورتو

