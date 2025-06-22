نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدافع ليفربول على رادار الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات نادي باير ليفركوزن الألماني على وشك التعاقد مع المدافع الإنجليزي غاريل كوانساه، لاعب ليفربول، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 30 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى حوافز إضافية. وتتضمن المفاوضات المقترحة بندًا لإعادة الشراء، قد يُدرج ضمن الاتفاق النهائي بين الطرفين.

ورغم أن الصفقة في مراحلها النهائية من حيث التفاصيل العامة، فإن إتمامها الرسمي لن يحدث قبل انتهاء مشاركة منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا في بطولة أوروبا الجارية حاليًا، إذ يُعد كوانساه أحد العناصر الأساسية في تشكيل المدرب لي كارزلي. ومن المنتظر أن يخوض منتخب إنجلترا نصف النهائي أمام نظيره الهولندي، يوم الأربعاء، المقبل حسب شبكة «The Athletic».

وكانت تقارير قد أشارت، الخميس، إلى أن الاتفاق بات قريبًا، رغم عدم تقديم عرض رسمي حتى الآن، في حين لا يُتوقع أن تُشكل البنود الشخصية عقدة في إتمام الصفقة.

ويأتي اهتمام ليفركوزن بضم كوانساه في ظل الحاجة إلى تعزيز خط الدفاع، بعد انتقال جوناثان تاه إلى بايرن ميونيخ، وعدم ترقّب عودة الإيفواري أوديلون كوسونو الذي يقضي الموسم الحالي مع أتالانتا الإيطالي، مع وجود بند يتيح تحويل الإعارة إلى انتقال دائم.

الجدير بالذكر أن نادي ليفربول أجرى، هذا الصيف، سلسلة من المحادثات المنتظمة مع نظيره الألماني، كان أبرز نتائجها التوقيع مع فلوريان فيرتس، الذي أُعلن انضمامه رسميًا إلى بطل الدوري الإنجليزي، يوم الجمعة، إلى جانب تفعيل بند الشرط الجزائي في عقد الظهير جيريمي فريمبونغ، والذي أعلن عن وصوله، الشهر الماضي.

ويُعد كوانساه أحد خريجي أكاديمية ليفربول، وقد ظهر لأول مرة مع الفريق الأول في أغسطس (آب) 2023 خلال موسم 2023 - 2024، وشارك منذ ذلك الحين في 55 مباراة مع «الريدز»، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع 3 أخرى، إلا أن مشاركاته تراجعت بشكل حاد خلال الموسم الماضي، ما دفعه للتفكير بخطوة جديدة في مسيرته.

وكان كوانساه قد تحدث في وقت سابق خلال البطولة المقامة حاليًا في سلوفاكيا عن أهمية التطور المهني، قائلًا: «أعتقد أنني استفدت كثيرًا من المواسم الثلاثة الماضية التي قضيتها في كرة القدم الاحترافية. منذ فترة إعارتي إلى بريستول روفرز عام 2023 وحتى الآن، أشعر بأنني في موقع جيد يسمح لي بخوض الخطوة التالية. الأمر يتطلب عملًا شاقًا وتركيزًا على ما أستطيع التحكم فيه».