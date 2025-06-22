نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد المصري يبلغ "كاف" بالأندية المشاركة في البطولات الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، إنه أخطر الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) بالأندية الأربعة التي ستشارك في المسابقات القارية بالموسم المقبل.

وقال الاتحاد المصري في بيان عبر موقعه على الإنترنت إن الأهلي وبيراميدز سيشاركان في النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا بصفتهما صاحبي المركزين الأول والثاني في الدوري الممتاز لموسم 2024-2025.

وسيدافع بيراميدز، الذي احتل المركز الثاني في الدوري بفارق نقطتين عن الأهلي، عن لقبه في دوري أبطال إفريقيا الذي توج به للمرة الأولى في تاريخه بالفوز 3-2 على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في النهائي.

وأضاف الاتحاد أن الزمالك بطل كأس مصر، والمصري البورسعيدي الذي احتل المركز الرابع في الدوري المحلي سيشاركان في كأس الكونفدرالية الأفريقية.