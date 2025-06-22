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أحمد جودة - القاهرة - بدأت ملامح الإقصاء المبكر تتضح في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث شهدت البطولة حتى الآن خروج 5 أندية بشكل رسمي من المنافسة، قبل انطلاق الجولة الثالثة من دور المجموعات، ما يعكس قوة المنافسة وصعوبة التأهل في النسخة الحالية التي تُقام بمشاركة واسعة النطاق.

5 أندية تودع كأس العالم للأندية 2025 قبل الجولة الثالثة

تأكد خروج الأندية التالية من سباق التأهل إلى الدور التالي، بعدما فشلت في تحقيق نتائج إيجابية خلال أول جولتين:

لوس أنجلوس الأمريكي

سياتل ساوندرز الأمريكي

أوراوا ريد دايموندز الياباني

أوكلاند سيتي النيوزيلندي

أولسان هيونداي الكوري الجنوبي

سياتل ساوندرز وقع في المجموعة الثانية إلى جانب أندية قوية هي بوتافوجو البرازيلي، باريس سان جيرمان الفرنسي، وأتلتيكو مدريد الإسباني. تلقى الفريق الأمريكي هزيمتين متتاليتين من أتلتيكو وبوتافوجو، ليخرج رسميًا من المنافسة على التأهل.

أوكلاند سيتي النيوزيلندي كان ضمن مجموعة تضم عمالقة مثل بايرن ميونخ الألماني، بنفيكا البرتغالي، وبوكا جونيورز الأرجنتيني. خسر أوكلاند مباراتيه أمام بايرن وبنفيكا، ليجد نفسه خارج البطولة مبكرًا.

لوس أنجلوس الأمريكي شارك في مجموعة صعبة أيضًا ضمت فلامنغو البرازيلي، تشيلسي الإنجليزي، والترجي التونسي. تلقى الفريق خسارتين أمام كل من تشيلسي والترجي، ما جعله يفقد فرصه تمامًا في التأهل.

أوراوا ريد دايموندز الياباني تذيل مجموعته بعد الخسارة من إنتر ميلان الإيطالي وريفر بليت الأرجنتيني، في مجموعة شهدت أيضًا تواجد مونتيري المكسيكي.

أما أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، فقد ودّع المنافسات بعد خسارته في أول جولتين أمام صن داونز الجنوب أفريقي وفلومينينسي البرازيلي. يدخل مباراته الأخيرة أمام بوروسيا دورتموند الألماني بلا أمل في التأهل، حيث يقبع في مؤخرة ترتيب المجموعة.