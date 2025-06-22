6 لاعبين مصريين شاركوا في كأس العالم للأندية من خارج الأهلي.. آخرهم مرموش وربيعة

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مع نظيره العين الإماراتي، في تمام الرابعة فجر الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وتشهد المواجهة بين مانشستر سيتي والعين صدامًا مصريًا بين عمر مرموش نجم السماوي، ورامي ربيعة المنتقل حديثًا للزعيم العيناوي في مباراة تحظى باهتمام كبير من جانب الجماهير المصرية والعربية.

ويسعى مرموش إلى قيادة فريقه لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعد انتصاره على الوداد في المباراة الأولى، لحجز بطاقة العبور إلى دور الـ16 قبل الصدام المنتظر أمام يوفنتوس في الجولة الأخيرة.

في المقابل، يأمل رامي ربيعة في قيادة العين لتجاوز آثار الهزيمة الثقيلة أمام يوفنتوس، والخروج بنتيجة إيجابية أمام السيتي، تُبقي على حظوظ الفريق في المنافسة، قبل المواجهة الحاسمة أمام الوداد المغربي في الجولة الثالثة.

لاعبون مصريون شاركوا في مونديال الأندية "خارج الأهلي"

وانضم الثنائي عمر مرموش ورامي ربيعة إلى قائمة اللاعبين المصريين الذين شاركوا في كأس العالم للأندية من خارج الأهلي باعتباره الفريق المصري الوحيد الذي شارك في المونديال منذ إنطلاق البطولة.

وتضم قائمة اللاعبين المصريين الذين شاركوا في المونديال من خارج الأهلي بجانب مرموش وربيعة 4 لاعبين آخرين هم:

حسني عبدربه

أول لاعب مصري من خارج النادي الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية كان حسني عبدربه قائد الإسماعيلي السابق، وشارك في المونديال مع أهلي دبي الإماراتي عام 2009 وخسر مع فريقه مباراته الأولى أمام أوكلاند سيتي 2-0 وودع البطولة مبكرًا.

محمد صلاح

شارك محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي في بطولة كأس العالم للأندية 2019 وخاض مباراتين، حيث فاز على مونتيري المكسيكي 2-1 في نصف النهائي وصنع نجم الفراعنة هدفًا لفريقه، وتغلب في النهائي على فلامنجو البرازيلي بهدف دون رد ليصبح اللاعب المصري الوحيد الذي حصد لقب المونديال حتى الآن.

حسين الشحات

تمكن حسين الشحات من المشاركة في كأس العالم للأندية خارج النادي الأهلي وذلك مع فريق العين الإماراتي في نسخة 2018 واستطاع تسجيل هدفًا والمساهمة مع زملائه في التأهل لنهائي البطولة قبل الهزيمة أمام ريال مدريد 4 – 1 ليحصد مع الزعيم العيناوي الميدالية الفضية للبطولة في إنجاز مميز.

أحمد حجازي

مدافع منتخب مصر والنادي الأهلي السابق شارك في كأس العالم للأندية عام 2023 رفقة فريق الاتحاد السعودي، وفاز فريقه في المباراة الأولى على أوكلاند سيتي 3-0، فيما خسر المباراة الثانية ضد الأهلي بنتيجة 3-1 ليودع منافسات المونديال.