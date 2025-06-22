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أحمد جودة - القاهرة - تحدث شريف عبدالمنعم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السابق عن خيبه الأمل الشديدة التي يشعر بها بعد الأداء الذي ظهر به فريقه بقيادة الإسباني خوسيه ريفيرو.

نجم الأهلي: كنت متخيل أن الصفقات هتحقق احلامنا

وقال عبدالمنعم في تصريحات خاصة له ببرنامج اللعيب عبر mbc masr: "الضغوط ومكانة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي والزعامة الإفريقية وكل حاجة وطموح الجماهير انك هتروح لنقطة ابعد في البطولة وكمية الصفقات هيكون ليها ناتج ايجابي ولكن ليا وجهة نظر بوجود مدرب جديد في اللحظة دي التيم كان ماشي كويس أو ي وخدوا الدوري والتناسق بين محمد والنحاس وشوقي".

وأضاف: "اللاعيبه كانت بتقول المدرب بتاعنا عارفنا وحركنا وخرجنا من مطب كبير واختفاء عدم الثقة وكنا ماشيين كويس أو ي وفجأة دخلنا بعد كدة في مطالبات اكبر من الليفل بتاعي وكان طلب الجمهور اكسب مباراة واتعادل وتعدي للدور التاني ومكنش في توفيق أمام انتر ميامي كانت ضربة الجزاء اتسجلت وتبقي متقدم وممكن تعادل وترجع تاني".

واختتم: "كورة حسين الشحات الأخيرة اللي الجمهور حمله المسؤولية في عدم الفوز وأنا بشوفه من أحسن اللاعبين وقالوا حصل فيها تباطؤ ووصفة بعدم انكار الذات والانانية واحنا افتكرنا بالصفقات دي هنبقي سوبر بلاير وهنحقق طموحات الإدارة والجماهير ولا يوجد تناسق بينهم وبين المدرب ودون أي خطط أو تكتيكات يطالبهم لمجرد أسمائهم تحقيق نتائج ولكن هذا لم يتحقق ومثال بسيط كان في كيميا كدة بين إمام وتريزيجيه وسرعات وهجوميا يقدروا يعملوا حاجات دلوقتي زيزو لازم اللي حواليه يشيلوه بسرعات معينة كنت بترجمها لأهداف".