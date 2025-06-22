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أحمد جودة - القاهرة - شارك لاعبو منتخب العموم للووشو كونغ فو في مبادرة توعوية هامة حول الموت القلبي المفاجئ والتدريب على الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) وكيفية استخدام جهاز إزالة الرجفان القلبي (AED).

لاعبو الكونغ فو يشاركون في مبادرة التوعية بالإنعاش القلبي الرئوي

شهدت الفعاليات، التي أُقيمت بمركز تدريب الفرق والمنتخبات القومية بالمعادي، حضورًا رفيع المستوى، ضم كلًا من الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والعديد من قيادات وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة والاتحادات الرياضية.

وشارك في هذه المبادرة التوعوية مجموعة من أبرز لاعبي المنتخب القومي للووشو كونغ فو وهم: محمد خالد، سيف محسن، أحمد شلبي، الحسيني وهدان، ومحمد رضا وقد أشرف على مشاركة اللاعبين اللواء أحمد جاد، مدير المنتخبات القومية.

تأتي هذه المشاركة في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للووشو كونغ فو على تعزيز الوعي الصحي لدى الرياضيين وجميع أفراد المجتمع، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة التي قد تنقذ حياة اللاعبين.