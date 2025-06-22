نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريبيرو يجهز ديانج لتعويض غياب مروان عطية أمام بورتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد ريبيرو مدرب الأهلي جلسة مع المالي أليو ديانج لاعب الفريق من أجل تجهيزه لمباراة بورتو التي يقترب من التواجد فيها أساسيا على حساب مروان عطية الذي يغيب عن المباراة بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة مهمة في ختام مشواره بالمجموعة الأولى بكأس العالم للأندية، وذلك عند مواجهة بورتو البرتغالي.

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

وتُقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة والسعودية في مونديال الأندية.

مباراة الأهلي وبالميراس

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد ميتلايف.

سجل هدفي بالميراس، وسام أبو علي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49، وخوسيه مانويل لوبيز في الدقيقة 59.