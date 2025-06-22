ريبيرو يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادا لمواجهة بورتو

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أحمد جودة - القاهرة - يعقد الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق الختامي استعدادا لمواجهة بورتو البرتغالي الحاسمة.

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة مهمة في ختام مشواره بالمجموعة الأولى بكأس العالم للأندية، وذلك عند مواجهة بورتو البرتغالي.



موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

وتُقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة والسعودية في مونديال الأندية.

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد فى المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد ميت لايف.

سجل هدفي بالميراس، وسام أبو علي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49، وخوسيه مانويل لوبيز في الدقيقة 59.

