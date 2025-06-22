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أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفي فرنسي تفاصيل انضمام نجم كرة السلة الأمريكي كيفن دورانت، لاعب فينيكس صنز، إلى قائمة المساهمين في ملكية نادي باريس سان جيرمان.

كيفن دورانت يشتري حصة في باريس سان جيرمان.. صفقة استراتيجية جديدة للنادي الفرنسي

ووفقًا لما أوردته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أعلن النادي الباريسي يوم الجمعة الماضي عن إتمام صفقة بيع حصة من أسهمه لصالح دورانت، دون الإفصاح الرسمي عن النسبة المملوكة له.

لكن الصحيفة أوضحت أن حصة دورانت تُقدّر بـنحو 1%، ولا تتجاوز 2% من رأس مال النادي، الذي تُقدّر قيمته السوقية حاليًا بما يتراوح بين 4 و4.5 مليار يورو.

خلفيات استثمارية سابقة

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي العاصمة الفرنسية سبق أن أبرم صفقة استثمارية كبيرة في ديسمبر 2023، حين حصل صندوق الاستثمار الأمريكي "آركتوس بارتنرز" على 12.5% من ملكية النادي، مقابل 531 مليون يورو، ما يعكس النمو المتسارع في قيمة باريس سان جيرمان.

تأثير التتويج الأوروبي

وأبرز التقرير أن تتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه هذا العام، أسهم بشكل كبير في رفع القيمة التسويقية للنادي، وزاد من جاذبيته أمام المستثمرين العالميين.

دعم خارج المستطيل الأخضر

وفي ختام تقريرها، أكدت "ليكيب" أن صفقة بيع الأسهم لدورانت لا تهدف بالأساس إلى جني الأموال، بل تأتي في إطار رؤية استراتيجية للنادي لتوسيع حضوره في رياضات أخرى، وعلى رأسها كرة السلة، حيث يخطط باريس سان جيرمان لإنشاء فريق جديد في هذه اللعبة.