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أحمد جودة - القاهرة -

قال الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، إنه لا يستبعد التدريب في أمريكا الجنوبية يوما ما.

جوارديولا لا يستبعد التدريب في أمريكا الجنوبية.. ويعلق على مصير جوندوجان

ولا يخطط جوارديولا للرحيل حاليا عن ملعب الاتحاد، ويتبقى له عامان في عقده مع السيتي، لكنه لم يرفض الفكرة، لدى سؤاله عن إمكانية تدريب فريق من أمريكا الجنوبية، وذلك خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة العين الإماراتي، في أتلانتا بولاية جورجيا، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وقال مدرب برشلونة وبايرن ميونخ السابق: "لمَ لا؟ الكثير والكثير من الأشياء الجيدة في تاريخ كرة القدم، تأتي من أمريكا الجنوبية.. كما تعلمون، خصوصا من البرازيل وكولومبيا والأرجنتين وأوروجواي.. أعظم اللاعبين يأتون من هناك إلى أوروبا، بسبب الفرص الاقتصادية والمكانة المرموقة".

وواصل: "إنهم لاعبون مذهلون.. أحب الأمر عندما تشارك في مثل هذه البطولة، وتلعب ضد فرق من أمريكا الجنوبية.. هذه الثقافة، وطريقة معايشة جماهيرهم لكل حدث، هي جوهر هذه البطولة.. علينا أن نعيشها".

وأردف: "يمكننا القول إن القدوم إلى هنا (مونديال الأندية) أمر مزعج، لكن الجانب الآخر يقول حسنًا، إنها مرة واحدة كل 4 سنوات.. ينبغي الفوز بألقاب كبرى من أجل الوصول إلى هنا.. أريد الوصول إلى المراحل الأخيرة من البطولة، هذه الحقيقة.. لقد قلتها مرارا وتكرارا، إنه لشرف لي أن أكون هنا".

وأكد جوارديولا أنه يريد تقليص عدد لاعبي الفريق، بينما لم يتحدد بعد مصير نجمه الألماني، إلكاي جوندوجان، البالغ من العمر 34 عاما، وسط تكهنات بشأن سعي جالطة سراي التركي لضمه.

وقال المدرب الإسباني في هذا الصدد: "لا أعرف شيئا، لم أتحدث معه، لو لم يكن جزءًا من الفريق، لما كان هنا... لكن في الوقت نفسه، لدينا حاليا عدد كبير جدا من اللاعبين، ربما يرحل بعضهم تدريجيا.. لكن في الوقت الحالي، إلكاي جزء لا يتجزأ من تفكيري ومن الفريق".