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أحمد جودة - القاهرة -

رد جريجور كوبل، حارس مرمى بوروسيا دورتموند، على تصريحات مدربه نيكو كوفاتش المثيرة للجدل حول ارتفاع درجات الحرارة في الولايات المتحدة خلال النسخة الجارية من كأس العالم للأندية.

بعد تصريح الساونا.. حارس دورتموند يرد على مدربه

وصرح كوفاتش بأن وقوفه على خط التماس خلال فوز فريقه على ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي 4-3 أمس السبت في سينسيناتي كان أشبه بـ "التواجد في الساونا".

من جانبه، قال الحارس السويسري لدورتموند في تصريحات صحفية "إنه فصل الصيف، هذا يعني أن الجو سيكون حارًا، بالطبع من الأسهل اللعب في طقس 15 درجة مئوية ورذاذ خفيف، لكن كرة القدم تلعب في الصيف أيضًا، علينا أن نتعامل مع هذا الأمر".

وأوضح كوبل "بغض النظر عن النتيجة، لا يمكننا أن نأخذ الكثير من الإيجابيات، الحقيقة هي أنه لا ينبغي أن نستقبل 3 أهداف، ومن الحقائق أيضًا أنه لا ينبغي أن نستقبل الأهداف بهذه الطريقة".

ولم يستغل صن داونز تقدمه بهدف مبكر سجله لوكاس ريبيرو في الدقيقة 11 بعد مجهود فردي رائع، وانطلاقة بسرعة ومهارة من منتصف الملعب، وأدرك دورتموند التعادل سريعا بهدف سجله فيليكيس نيميشا في الدقيقة 16 مستغلا خطأ فادحا من رونوين ويليامز حارس صن داونز الذي مرر الكرة بالخطأ إلى لاعب دورتموند ليسدد بسهولة في الشباك.

وفي الدقيقة 34 انقض سيرهو جيراسي على كرة عرضية من الجهة اليمنى برأسية قوية في الشباك ليتقدم دورتموند.

تكررت الأخطاء لدفاع صن داونز، حيث فشل حارس المرمى رونوين ويليامز في التعامل مع كرة عرضية من الجهة اليمنى، لترتد إلى بيلينجهام ليمهدها لنفسه ويسدد في الشباك مسجلا الهدف الثالث لفريقه، والأول له بقميص دورتموند بعد انتقاله قادما من سندرلاند \قبل أيام قليلة من انطلاق مونديال الأندية.

ترجم الفريق الألماني تفوقه بهدف رابع بعد كرة عرضية من دانييل سفينيسون، أكملها خوليسو موداو بالخطأ في مرمى فريقه بعد مرور 59 دقيقة، ومن هجمة بدأها جوب بيلينجهام، لكن إكرام راينرز قلص الفارق لصن داونز بهدف ثان في الدقيقة 62 بعد رأسيته المرتدة من القائم بتسديدة في الشباك، وأضاف البديل ليبو موتيبا هدفا ثالثا لبطل جنوب إفريقيا في الدقيقة 90 بعد تمريرة من البديل الآخر كوتلاونو ليتلاكو.