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أحمد جودة - القاهرة - أكد همام الهمامي، لاعب اتحاد جدة والمنتخب السعودي، أهمية المواجهة المرتقبة أمام ترينيداد وتوباغو، فجر الأحد، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكأس الذهبية 2025 المقامة في الولايات المتحدة.

همام الهمامي: مواجهة ترينيداد مصيرية.. والتعلّم من النجوم محفز كبير لنا

وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء، قال الهمامي: "المباراة مفصلية، والانتصار فيها يفتح لنا باب التأهل إلى الدور المقبل، لذلك ندخلها بكل تركيز، ونسأل الله التوفيق."

وتحدث اللاعب الشاب عن أهمية التواجد بجانب نخبة من النجوم داخل معسكر "الأخضر"، قائلًا: "التعلّم منهم لا يقتصر على المباريات، بل يمتد إلى التدريبات اليومية. رغم خبراتهم العالية، إلا أنهم يواصلون العمل والاجتهاد كل يوم، وهذا ما يدفعنا لبذل أقصى ما لدينا."

وعن تأثير تعليمات المدرب الفرنسي هيرفي رينارد خلال المباريات، أوضح الهمامي: "توجيهاته من على الخط تمنحنا تركيزًا إضافيًا وتحفيزًا كبيرًا. الجميع يبذل قصارى جهده في الملعب، والرسائل التي تصلنا من المدرب تُحدث فارقًا واضحًا خلال الـ90 دقيقة."

كما عبّر عن سعادته باللعب في الدوري السعودي إلى جانب أسماء عالمية، قائلًا: "من الرائع التواجد إلى جانب لاعبين مثل كريم بنزيما ونجولو كانتي. نكتسب الكثير من خلال مشاهدتهم وتعلمنا من سلوكهم داخل وخارج الملعب، وهو مكسب حقيقي لنا كلاعبين صغار."