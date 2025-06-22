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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الأحد، تطورات الحالة البدنية للجناح البرازيلي كايو سيزار، لاعب الهلال السعودي، ومدى جاهزيته للمشاركة في مواجهة سالزبورغ النمساوي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في مونديال الأندية 2025.

الجهاز الطبي للهلال يحسم موقف كايو سيزار من مواجهة سالزبورغ

وبحسب ما أوردته صحيفة "الرياضية"، فقد قرر الجهاز الطبي للهلال عدم الاستعجال في الدفع باللاعب، مفضلًا منحه مزيدًا من الوقت حتى يستعيد جاهزيته البدنية الكاملة.

وأوضحت الصحيفة أن كايو سيزار سيبدأ في العودة التدريجية إلى التدريبات الجماعية عقب لقاء سالزبورغ، على أن يتم تقييم حالته لاحقًا لتحديد مدى قدرته على المشاركة في مواجهة باتشوكا المكسيكي، المقررة يوم الجمعة المقبل، ضمن ختام دور المجموعات.

وكان الهلال قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل الإيجابي (1-1) أمام ريال مدريد، فيما يتصدر سالزبورغ ترتيب المجموعة بثلاث نقاط، عقب فوزه على باتشوكا بنتيجة (2-1).