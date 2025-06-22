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أحمد جودة - القاهرة - تلقى لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، تحذيرًا صريحًا من الجهاز الطبي للفريق قبل المواجهة الحاسمة أمام سياتل ساوندرز الأمريكي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة.

تحذير طبي لإنريكي بشأن ديمبلي قبل مواجهة سياتل في مونديال الأندية

وبحسب ما نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن النجم الفرنسي عثمان ديمبلي عاد مؤخرًا إلى التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي أبعدته عن أول مباراتين للفريق في البطولة، أمام أتلتيكو مدريد وبوتافوغو، حيث خاض فقط تدريبات فردية على مدار الأيام الماضية.

ورغم أهمية اللقاء المرتقب، وضرورة الفوز بعد الهزيمة المفاجئة أمام بوتافوغو (0-1)، إلا أن الصحيفة كشفت أن الجهاز الطبي حذّر إنريكي من التسرع في إشراك ديمبلي، مؤكدين أن المجازفة قد تؤدي إلى تفاقم الإصابة.

وختمت "ليكيب" تقريرها بالإشارة إلى أن المؤشرات ترجّح استمرار غياب ديمبلي عن مباراة سياتل، حفاظًا على سلامته البدنية واستعدادًا للفترة المقبلة من الموسم.