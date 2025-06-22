نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديكو يكشف تفاصيل تحركات برشلونة في سوق الانتقالات: نيكو ويليامز أولوية.. وجارسيا صفقة للمستقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، عن آخر مستجدات سوق الانتقالات الصيفي، موضحًا توجهات الإدارة الفنية في دعم الفريق بعدة صفقات استراتيجية، أبرزها نيكو ويليامز وخوان جارسيا.

نيكو ويليامز في دائرة الاهتمام

أكد ديكو أن برشلونة يرغب في ضم نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بلباو، خلال الصيف الجاري، موضحًا أن اللاعب أبدى رغبة واضحة في ارتداء قميص الفريق الكتالوني.

وقال: "إذا توافرت الظروف المناسبة، سنسعى لضمه. تحدثنا مع وكيله بالفعل لفهم موقفه، نيكو لديه شرط جزائي واضح، وهذه هي نقطة الانطلاق."

وأضاف أن التعاقد مع أي لاعب يجب أن يتم عبر خطوات مدروسة:

التواصل مع الوكيل

مراجعة العقد والوضع القانوني

التفاوض على قيمة الصفقة، إن أمكن

وأشار إلى أن لاعبين مثل نيكو ولويس دياز أبدوا اهتمامهم بالانضمام للنادي، وهو ما يعكس جاذبية المشروع الفني في برشلونة.

علاقة نيكو ويامال

وعلّق ديكو على العلاقة القوية بين نيكو ويليامز ولامين يامال في منتخب إسبانيا، معتبرًا أن الانسجام داخل الفريق مهم، لكنه قال بوضوح: "هذا ليس نادٍ للأصدقاء، بل نادٍ للفوز. الصداقة مفيدة، لكن الأداء هو الأهم."

صفقة خوان جارسيا.. رؤية مستقبلية

أما عن التعاقد مع الحارس الشاب خوان جارسيا (24 عامًا) من إسبانيول بعد دفع الشرط الجزائي، فأوضح ديكو أن النادي كان مضطرًا للحسم سريعًا قبل فوات الأوان، وأضاف: "لم تكن حراسة المرمى أولوية، لكننا رأينا فرصة في السوق لا يمكن تفويتها. حارس بهذا المستوى في عمر صغير أمر نادر."

وأكد أن التفاوض تم مع وكيل جارسيا فقط حتى نهاية الموسم، احترامًا لقوانين التعاقد، ثم تم التواصل المباشر معه بعد ذلك.

وشدّد على أن تير شتيجن لا يملك ضمانًا للعب أساسيًا، مضيفًا: "المدرب هانز فليك هو صاحب القرار الفني. جارسيا قد يبدأ، أو ينتظر فرصته. لدينا توقعات كبيرة، لكن لا شيء مضمون."

كما أكد ديكو أن الحارس تشيزني سيجدد عقده، في ظل وجود أربعة حراس حاليًا، من بينهم إيناكي بينيا

توازن مالي رغم الصفقات

وبخصوص التحديات المالية، أشار ديكو إلى أن التعاقد مع نيكو ويليامز (بقيمة قد تصل إلى 58 مليون يورو) وصفقة جارسيا (25 مليون يورو)، لا تعني بالضرورة التفريط في نجوم الفريق.

وردًا على سؤال حول إمكانية بيع المدافع رونالد أراوخو، قال: "هدفنا هو تعزيز الفريق، وليس إضعافه. أراوخو من أفضل المدافعين في العالم، ورحيله غير مطروح.

ختام السوق

اختتم ديكو حديثه بالتأكيد أن التعاقد مع جناح كبير سيكون بمثابة آخر صفقة كبيرة هذا الصيف، قائلًا: "نركز حاليًا على ضم لاعب في مركز الجناح، وإذا تحقق ذلك، لن نقوم بتعاقدات من نفس الوزن لاحقًا."