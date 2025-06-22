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أحمد جودة - القاهرة - شدّد هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، على أهمية المباراة المرتقبة أمام ترينيداد وتوباجو، فجر الإثنين بتوقيت غرينتش، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونكاكاف الذهبية 2025، مؤكدًا أن اللقاء يحمل طابعًا حاسمًا لكلا الطرفين في سباق التأهل.

رينارد: مواجهة ترينيداد مصيرية.. وعلينا أن نكون في قمة الجاهزية

وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة، قال رينارد: "كل فريق يسعى لحصد النقاط الثلاث، وهو ما يُضفي على المباراة طابعًا تنافسيًا عاليًا. عندما حضرنا إلى لاس فيجاس قبل أشهر لاختيار مقرات التدريب، لم نعثر على ملعب مثالي من حيث الجودة، لذا قررنا إقامة الحصة التدريبية الأخيرة على نفس أرضية الملعب التي ستستضيف المباراة لضمان الجاهزية."

عن دوايت يورك ومعرفته بالكرة السعودية

وعن مدى تأثير اطلاع مدرب ترينيداد، دوايت يورك، على الكرة السعودية بحكم عمله السابق كمحلل، قال رينارد: "سبق أن واجهنا ترينيداد قبل كأس الخليج ودرسناهم جيدًا. اليوم، كرة القدم أصبحت شفافة؛ الجميع بإمكانه الوصول إلى معلومات وتحليلات دقيقة عن المنافسين. ما يهمني هو أن نكون بأفضل جاهزية بدنية وذهنية."

عن انفعالاته المتكررة على الخط

علّق المدرب الفرنسي على انفعالاته أثناء المباريات قائلًا: "هذا جزء من شخصيتي التدريبية. في مباراتنا السابقة كنّا مركزين بنسبة 95%، ولكن في كرة القدم التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق. أحرص دائمًا على تحفيز اللاعبين بكل طاقتي، وذلك يتغير حسب طبيعة المباراة."

وأكد أن هدف المنتخب واضح: "جئنا من أجل التأهل من دور المجموعات. قد يقال إننا بدأنا مدافعين أمام أمريكا، لكن الاستراتيجية تختلف من مباراة لأخرى، وغدًا نلعب من أجل الفوز فقط."

تطور الكرة السعودية

وعن الاختلاف بين الكرة السعودية عند توليه المهمة عام 2019 والواقع الحالي، أوضح رينارد: "حدث تطور كبير، خاصة في الدوري المحلي الذي أصبح أكثر قوة وإثارة بفضل توافد النجوم الأجانب، لكن هذا جعل من الصعب على اللاعبين المحليين الحصول على الفرص."

وأشار إلى الجهود المبذولة من الاتحاد السعودي برئاسة ياسر المسحل، حيث قال: "الاتحاد يعمل بجدية لفتح المجال أمام اللاعبين السعوديين. بعضهم خاض تجربة الاحتراف الخارجي لأول مرة، وهو تغيير ثقافي كبير. الأمر ليس سهلًا، لكنه خطوة مهمة في سبيل بناء منتخب قوي."

جيل جديد.. وصبر مطلوب

واعترف رينارد بأن المنتخب يمر بمرحلة انتقالية قائلًا: "فقدنا جيلًا كاملًا من أصحاب الخبرة مثل العويس، الفرج، الشهراني، البريك، والبليهي. الفريق الآن شاب ويحتاج إلى الوقت. لا يمكن أن نطلب نتائج كبيرة على الفور، فالصبر ضروري في هذه المرحلة."

عن مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية

أبدى رينارد رضاه عن أداء الأندية السعودية، وخاصة الهلال، في مونديال الأندية: "ما قدمه الهلال أمام ريال مدريد والتعادل 1-1 لم يكن مفاجأة، بالنظر إلى جودة اللاعبين. لكن ما أسعدنا أكثر هو مشاركة ثلاثة لاعبين سعوديين كأساسيين في المباراة، وهم: تمبكتي، ناصر الدوسري، وسالم الدوسري... وهذا مؤشر إيجابي جدًا بالنسبة لنا."