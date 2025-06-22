نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يتراجع عن ضم أنجيلو ستيلر رغم دعم كروس وإعجاب ألونسو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تراجع نادي ريال مدريد عن فكرة التعاقد مع أنجيلو ستيلر، نجم خط وسط شتوتغارت والمنتخب الألماني، خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي، رغم الدعم الكبير الذي حظي به اللاعب من عدد من الأسماء البارزة داخل النادي.

ووفقًا لصحيفة "آس"، كان توني كروس، أسطورة ريال مدريد المعتزل مؤخرًا، من أوائل الداعمين لضم ستيلر، بل وقدّم توصية مباشرة لإدارة النادي بشأن اللاعب. كما أبدى المدرب تشابي ألونسو إعجابه بقدرات صاحب الـ24 عامًا، معتبرًا إياه خيارًا واعدًا لتعزيز خط الوسط.

في البداية، أبدى ريال مدريد اهتمامًا فعليًا بالتفاوض حول الصفقة، إلا أن الأمور لم تسر في هذا الاتجاه، وقررت الإدارة عدم المضي قدمًا في ضم ستيلر هذا الصيف.

فشل صفقة زوبيميندي لا يعيد فتح باب ستيلر

الغريب في الأمر أن فشل النادي في التعاقد مع مارتن زوبيميندي، لاعب ريال سوسيداد، لم يفتح المجال مجددًا لضم ستيلر. بل على العكس، أفادت "آس" أن إدارة ريال مدريد اختارت عدم ضخ استثمارات كبيرة في مركز الوسط هذا الصيف، وقررت تحويل تركيزها نحو أهداف أخرى.

فراغ في خط الوسط رغم النجوم

ورغم امتلاك الفريق مجموعة مميزة من لاعبي الوسط مثل جود بيلينغهام، وفيدي فالفيردي، وأوريلين تشواميني، وإدواردو كامافينجا، إلا أن هناك قلقًا متزايدًا داخل النادي من غياب لاعب يمتلك الشخصية الفنية والسيطرة الكاملة على إيقاع المباريات، خصوصًا مع اقتراب رحيل لوكا مودريتش، وبعد اعتزال كروس.

وكان تشابي ألونسو قد وضع زوبيميندي كخيار أول في قائمة التعزيزات، لكن غياب العرض الرسمي من ريال مدريد، وعدم الجدية في التحركات نحو ستيلر، يعكس توجهًا واضحًا داخل الإدارة نحو التحفّظ المالي وإعادة ترتيب الأولويات.