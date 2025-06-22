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أحمد جودة - القاهرة - لم تكن بداية الحارس الإسباني خوان جارسيا مع نادي برشلونة هادئة، إذ واجه أسبوعًا حافلًا بالتوتر والضغوط منذ لحظة وصوله إلى المدينة الكتالونية صباح الثلاثاء الماضي، ما ألقى بظلاله على إجازته الصيفية.

خوان جارسيا يبدأ مشواره في برشلونة وسط ضغوط وتهديدات

ووفقًا لصحيفة "سبورت"، تلقى جارسيا عدة تهديدات عبر هاتفه المحمول، إلى جانب مكالمات متكررة من أرقام مجهولة، الأمر الذي دفعه إلى تقليل تحركاته والبقاء داخل منزله، مكتفيًا بالتواصل مع عدد محدود من أصدقائه المقربين.

ولتجنب المزيد من المضايقات، اضطر جارسيا إلى تغيير رقم هاتفه، بعد أيام من التعرض لملاحقات هاتفية متواصلة أثّرت على حالته النفسية.

وكان من المتوقع أن يحضر الحارس الإسباني حفل عيد ميلاد أحد أصدقائه يوم الأربعاء الماضي، إلا أنه فضّل عدم الحضور حفاظًا على خصوصيته وسلامته، رغم العلاقة القوية التي تربطه بصاحب الحفل.

وتعود هذه الضغوطات إلى طبيعة انتقاله الأخيرة، حيث أعلن رسميًا انضمامه إلى برشلونة، الغريم التاريخي لناديه السابق إسبانيول، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من بعض جماهير ومحبي الفريق السابق.

ورغم أن جارسيا لا يزال في فترة راحة، إلا أنه قلّص ظهوره الاجتماعي بشكل ملحوظ، مفضلًا الابتعاد عن الأضواء خلال هذه المرحلة الانتقالية الحساسة.

وأوضحت الصحيفة أن الحارس يدرك وجود انقسام بين زملائه السابقين في إسبانيول، فبينما عبّر البعض عن استيائهم من انتقاله إلى الغريم التقليدي، فإن آخرين – رغم تحفظهم الإعلامي – أبدوا تفهمهم الكامل لخياره المهني، وأوصلوا دعمهم له بشكل شخصي.