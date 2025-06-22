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أحمد جودة - القاهرة - اقترب نادي ريال مدريد من التعاقد مع الظهير الأيسر الإسباني ألفارو كاريراس، لاعب بنفيكا البرتغالي، خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ريال مدريد يقترب من استعادة ألفارو كاريراس من بنفيكا

ووفقًا لما نشرته صحيفة "أبولا" البرتغالية، فإن الصفقة لم تُحسم بشكل رسمي بعد، رغم أن اللاعب توصّل إلى اتفاق شخصي مع إدارة ريال مدريد منذ فترة طويلة حول تفاصيل العقد، ليقترب بذلك من العودة إلى إسبانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن كاريراس، الذي نشأ في أكاديمية ريال مدريد قبل انتقاله إلى مانشستر يونايتد في سن مبكرة، يحلم بالعودة إلى النادي الملكي وارتداء قميصه من جديد.

وتبقى العقبة الوحيدة أمام إتمام الصفقة هي التوصل لاتفاق بين الناديين على المقابل المالي، حيث يطالب بنفيكا بدفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 50 مليون يورو، بينما عرض ريال مدريد مبلغًا قدره 45 مليون يورو.

وفي محاولة لتقريب وجهات النظر، يجري التفاوض حاليًا لتقليص الفارق من خلال خفض التكاليف الجانبية للصفقة، مثل حصة وكيل اللاعب جينيس كارفاخال.

ورغم ذلك، تسود أجواء من التفاؤل داخل أروقة الناديين واللاعب نفسه بشأن حسم الصفقة خلال الأيام المقبلة، على الرغم من التوترات التي أثّرت على كاريراس مؤخرًا، خاصة بعد مستواه المتراجع أمام بوكا جونيورز، والذي لاقى انتقادات واسعة من الإعلام الإسباني المتابع لمباريات الفريق في ميامي.

كما أثار قرار استبداله بين الشوطين في مواجهة أوكلاند سيتي الكثير من التساؤلات، خصوصًا في ظل حاجة بنفيكا إلى تعزيز قدراته الهجومية خلال المباراة.

وأوضحت "أبولا" أن اللاعب كان يأمل إغلاق الصفقة قبل انطلاق كأس العالم للأندية، ما جعله يشعر بالإحباط بعد اضطراره للعودة إلى تدريبات الفريق البرتغالي استعدادًا للبطولة.