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أحمد جودة - القاهرة - كشف محسن صالح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السابق عن التشكيل الأمثل الذي يفضل اعتماد الإسباني خوسيه ريفيرو عليه أمام بورتو البرتغالي.

توك شو المونديال.. نجم الأهلي يكشف عن التشكيل الأمثل أمام بورتو

وقال صالح في تصريحات خاصة له ببرنامج اللعيب في المونديال عبر mbc masr: "الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مينفعش يلعب بثلاث محاور حيث كنا نعتمد على شطة ومحسن وطاهر ومحسن وصفوت فوسط الظروف التى نمر بها يمكن اللعب باثنان محور وهم اليو ديانج ومحمد بن رمضان ويضع حمدي بالدكة والدفاع باك شمال العش وياسر وداري وباك يمين هاني والهجوم بن شرقي وتريزيجيه ووسام وبجانبهم الشحات".

وأضاف: "وفي لحظة الدفاع بيكون واجبات دفاعية للأطراف وبينزلوا لنص الملعب وده عدد مناسب للدفاع ولكن في العمق مينفعش تلاتة مفيهمش واحد حريف كرة يقدر يرقص يتوغل وحسين هيبقى مناسب لما بن رمضان يهاجم".

واختتم: "زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ينزل الشوط التاني وبن رمضان حتى وقتنا هذا لم يقدم أوراق اعتماده رسميا وهذا ليس تقليل منه وأي تشكيل هنختلف عليه هنتفق في نقطة مين هيلعب على الأطراف ويكون واضح مين يمين ومين شمال ولازم يقفل المساحات".