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أحمد جودة - القاهرة - خرج الإعلامي أحمد شوبير عن صمته للرد على الانتقادات الحادة التي وُجهت إلى لاعبي الأهلي عقب ظهور عدد منهم في أحد المراكز التجارية بعد الخسارة من بالميراس في كأس العالم للأندية، وما تردد عن خروجهم إلى أماكن ترفيهية مثل "البارات" أو "الديسكوهات".

شوبير يدافع عن لاعبي الأهلي: "كانوا محتاجين يغيروا جو.. ومفيش تجاوزات"

وقال شوبير خلال تصريحاته عبر إذاعة أون سبورت إف إم صباح اليوم: "ريبيرو شاف إن اللاعيبة بيمروا بحالة نفسية سيئة بعد الخسارة، وكان فيه نوع من الملل داخل المعسكر، فقرر يسمح لهم يغيروا جو شوية ويخرجوا من الفندق."

وأضاف: "الحقيقة إن فيه عدد من اللاعيبة رفض الخروج من الأساس، لكن في لاعبين تانيين خرجوا في مول قريب جدًا من الفندق.. انتو شوفتوهم في ديسكو؟ أو بار؟! لأ طبعًا، كل الحكاية إنهم خرجوا ساعتين يغيروا مود وبس."

وأكد شوبير أن ما حدث لا يستحق كل هذا الهجوم، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني سمح بالخروج في إطار ضوابط محددة، بهدف دعم اللاعبين نفسيًا قبل مباراة بورتو المقبلة.

شوبير يبرئ اللاعبين: "الناس شافوا صور أو فيديوهات للاعبين خارج الفندق، لكن ده مش معناه إنهم خرجوا يلهوا. هم بشر، وكانوا محتاجين وقت بسيط للهروب من الضغط".

وأكمل "الجهاز الفني هو اللي أخذ القرار، ومفيش حاجة خارجة عن السيطرة أو فيها تجاوزات".

وأتم "ياريت نهدى شوية ونركز على دعم الفريق قبل مباراة مصيرية ضد بورتو".

وكانت الجماهير قد عبّرت عن غضبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صور غير مؤكدة تفيد بخروج بعض لاعبي الأهلي عقب الخسارة، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا حول مدى الالتزام والانضباط داخل الفريق في بطولة بحجم كأس العالم للأندية.