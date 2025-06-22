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أحمد جودة - القاهرة - انتقد الإعلامي محمد شبانة طريقة إدارة المدرب الإسباني ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي للمباريات في خوض مباراتي إنتر ميامي وبالميراس بخطة مجهولة الملامح.

محمد شبانة يهاجم ريبيرو: لا يليق باسم الأهلي وأضاع هوية الفريق

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن إسم ريبيرو لا يرتقي لإسم الأهلي وكم النجوم بين صفوفه وهو ما أثر على آداء الفريق خلال المونديال.

وأضاف شبانة أن ريبيرو أضاع هوية الأهلي حتى أحتار الجميع في مراكز لاعبي الفريق خاصة مركز الجناح الأيمن.. وأكمل شبانة ساخرا أنه سيرصد مكافآت كبيرة لمن يكشف عن اسم لاعب الجبهة اليمنى.

وأكد شبانة ان تصريحات تريزيجيه الأخيرة عن قراره بتنفيذ ركلة الجزاء أمام انتر ميامي بشعوره أنه الأجهز فنيا دليل على ضعف شخصية المدرب.

وأتم شبانة بأن قرار المدرب بالسماح للاعبين للتسوق بعد الهزيمة من بالميراس وقبل مباراة بورتو الحاسمة هو قرار خاطئ يضاف إلى سلسلة القرارات الخاطئه للمدير الفني.