نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "زي النهاردة".. ليفربول يعلن التعاقد مع الملك المصري محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مثل هذا اليوم 22 يونيو من عام 2017، أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تعاقده رسميًا مع النجم المصري محمد صلاح قادمًا من نادي روما الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها 42 مليون يورو، لمدة خمس سنوات.

كان انضمام صلاح لحظة فارقة، ليس فقط في مسيرته الشخصية، بل أيضًا في تاريخ ليفربول، الذي وجد في اللاعب المصري جناحًا استثنائيًا قاد الفريق لعصر ذهبي جديد بعد سنوات من الانتظار.

الألقاب مع ليفربول

دوري أبطال أوروبا: موسم 2018–2019

الدوري الإنجليزي الممتاز: موسما 2019–2020 و2024–2025

كأس العالم للأندية: 2020

كأس السوبر الأوروبي: 2019

كأس الاتحاد الإنجليزي: 2022

كأس الرابطة الإنجليزية: 2022 و2024

الدرع الخيرية: 2023

الإنجازات الفردية لمحمد صلاح

الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي: 4 مرات

جائزة أفضل لاعب من رابطة اللاعبين المحترفين: 3 مرات

جائزة رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا: 3 مرات

منذ انتقاله إلى أنفيلد، أصبح محمد صلاح رمزًا للنجاح والإلهام، وواحدًا من أعظم لاعبي ليفربول على مر تاريخه. لم يكن مجرد صفقة ناجحة، بل قصة نجم عربي كتب المجد في أحد أعظم أندية العالم.