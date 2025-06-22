نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتجاه لتأجيل بطولة كأس العرب للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة الأنباء الكويتية عن وجود اتجاه داخل الاتحاد العربي لكرة القدم لتأجيل بطولة كأس العرب للأندية 2025، والتي كان من المقرر إقامتها في مصر، وذلك في ظل التصاعد المستمر للتوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة.

اتجاه لتأجيل بطولة كأس العرب للأندية 2025

وتأتي هذه التطورات بعد اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة بين إيران وإسرائيل، وانخراط الولايات المتحدة الأمريكية في الصراع، وهو ما أثار قلقًا كبيرًا لدى عدد من الأندية المشاركة في البطولة، خاصةً فيما يتعلق بسلامة اللاعبين والوفود الرسمية، وصعوبة التنقلات الجوية واللوجستية في ظل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة.

وبحسب المصدر، فإن الاتحاد العربي يدرس حاليًا جميع السيناريوهات الممكنة، بما في ذلك تأجيل البطولة إلى موعد لاحق أو نقلها خارج المنطقة في حال استمرار التصعيد، حرصًا على أمن وسلامة كافة المشاركين، وضمان تنظيم البطولة في أجواء مستقرة وآمنة.

موقف الأندية:

أفادت تقارير إعلامية بأن بعض الأندية المشاركة أبدت تحفظها على خوض البطولة في ظل الظروف الحالية، وطالبت بإيضاحات رسمية بشأن ترتيبات الأمن والسلامة، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مشاركتها من عدمه.