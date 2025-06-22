نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديد الأندية الأربعة المُشاركة في البطولات الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم نظيره الاتحاد الإفريقي "كاف" بالأندية الأربعة التي ستمثل مصر في البطولات الإفريقية خلال الموسم الجديد 2025/2026، وذلك بناءً على نتائج الموسم المحلي 2024/2025.

دوري أبطال إفريقيا

الأهلي (بطل الدوري المصري)

بيراميدز (وصيف الدوري)

كأس الكونفدرالية الإفريقية

الزمالك (بطل كأس مصر)

المصري البورسعيدي (صاحب المركز الرابع في الدوري)

وبذلك تواصل الأندية المصرية تواجدها القوي في المحافل الإفريقية، وسط تطلعات بالمنافسة على الألقاب، خاصة بعد بلوغ الأهلي نهائي دوري الأبطال في النسخ الأخيرة، وعودة الزمالك للمنافسة القارية بعد فترة من الغياب.