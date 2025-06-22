نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع عدد ضحايا حادث ملعب 5 جويلية من جماهير مولودية الجزائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مباراة مولودية الجزائر الأخيرة على ملعب 5 جويلية الأولمبي مأساة إنسانية كبيرة، بعدما أعلنت الجهات الرسمية في الجزائر عن ارتفاع عدد الضحايا إلى 3 وفيات و74 مصابًا من جماهير النادي، في أعقاب حادث تدافع مأساوي وقع قبل أو أثناء المباراة.

وأكدت وزارة الداخلية الجزائرية، في بيان رسمي، أنها تتابع تطورات الحادثة بشكل لحظي، مشيرة إلى أن كل المصابين يتلقون الرعاية الطبية الكاملة، وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم، بينما تم فتح تحقيق فوري للوقوف على ملابسات ما جرى.

وأعربت الوزارة عن تعازيها لأهالي الضحايا، مؤكدة التزامها بمحاسبة أي طرف تثبت مسؤوليته عن الحادث.

تضامن واسع

الحادثة المؤسفة أثارت موجة حزن وتعاطف واسعة داخل الأوساط الرياضية الجزائرية والعربية، حيث بادرت أندية محلية وعربية، إلى جانب عدد من اللاعبين والمدربين، إلى التعبير عن تضامنهم الكامل مع ضحايا الحادث وأسرهم، مطالبين بضرورة مراجعة إجراءات تنظيم دخول الجماهير إلى الملاعب وضمان سلامتهم.

حسب شهود عيان، فإن الحادثة وقعت نتيجة تدافع جماهيري عند أحد مداخل الملعب، وسط ازدحام كبير وغياب واضح للتنظيم في بعض النقاط الحيوية، وهو ما أدى إلى فقدان السيطرة على الحشود وسقوط العديد من الأشخاص، بينهم نساء وأطفال.

تحقيقات جارية

وقد أعلنت السلطات فتح تحقيق قضائي عاجل لتحديد أسباب الحادث، ومعرفة مدى توفر الشروط الأمنية والتنظيمية في اللقاء، وسط مطالب جماهيرية بضرورة محاسبة المقصرين ومنع تكرار مثل هذه الكوارث.