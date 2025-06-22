نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمواجهة يوفنتوس ضد الوداد البيضاوي اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الوداد البيضاوي المغربي المواجهة النارية التي ستجمع الفريق أمام نظيره يوفنتوس الإيطالي، في إطار منافسات مسابقة كأس العالم 2025.

ويستقبل ملعب لينكولن فاينانشال فيلد بمدينة فيلادلفيا الأمريكية مباراة الوداد ويوفنتوس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة كأس العالم للأندية.

وحقق اليوفي فوزًا كبيرًا على نظيره العين الإماراتي بخماسية نظيفة في أولى مبارياته من مسابقة كأس العالم للأندية، بينما تعرض الوداد لهزيمة على يد مانشستر سيتي بهدفين دون رد في الجولة الأولي من البطولة.

ويحتل يوفنتوس صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن صاحب مركز الوصافة فريق مانشستر سيتي والذي يمتلك نفس عدد النقاط، بينما يأتي الوداد في المركز الثالث برصيد صفر من النقاط.

وتنطلق صافرة البداية اليوم الأحد الموافق 22 يونيو 2025، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والثامنة بتوقيت الإمارات وعمان. وتُنقل المباراة عبر شبكة قنوات DAZN، المالكة الحصرية لحقوق بث البطولة في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تشكيل الوداد المتوقع لمواجهة يوفنتوس

▪︎حراسة المرمى: مهدي بنعبيد.

▪︎خط الدفاع: فهد موفي - بارت مايرز - عبدالمنعم بوطويل - فيريرا - محمد مفيد.

▪︎خط الوسط: لورتش - المهدي مبارك - أسامة الزمراوي - نور الدين أمرابط.

▪︎خط الهجوم: كاسيوس ميلولا.

في المقابل، تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة الوداد

▪︎حراسة المرمى: دي جريجوريو.

▪︎خط الدفاع: كيلي - كوستا - سافونا.

▪︎خط الوسط: كامبياسو - مكيني - تورأم - كالولو.

▪︎خط الهجوم: يلدز - كولو مواني - كونسيساو.

