نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة يوفنتوس ضد الوداد البيضاوي في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الوداد البيضاوي المغربي لخوض مواجهة نارية أمام نظيره يوفنتوس الإيطالي، في إطار منافسات مسابقة كأس العالم للأندية 2025.

ويستقبل ملعب لينكولن فاينانشال فيلد بمدينة فيلادلفيا الأمريكية مباراة الوداد ويوفنتوس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة كأس العالم للأندية.

وحقق اليوفي فوزًا كبيرًا على نظيره العين الإماراتي بخماسية نظيفة في أولى مبارياته من مسابقة كأس العالم للأندية، بينما تعرض الوداد لهزيمة على يد مانشستر سيتي بهدفين دون رد في الجولة الأولي من البطولة.

ويحتل يوفنتوس صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن صاحب مركز الوصافة فريق مانشستر سيتي والذي يمتلك نفس عدد النقاط، بينما يأتي الوداد في المركز الثالث برصيد صفر من النقاط.

موعد مباراة يوفنتوس والوداد في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة البداية اليوم الأحد الموافق 22 يونيو 2025، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والثامنة بتوقيت الإمارات وعمان. وتُنقل المباراة عبر شبكة قنوات DAZN، المالكة الحصرية لحقوق بث البطولة في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

