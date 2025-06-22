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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن بديل مروان عطية لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مباراة بورتو البرتغالي القادمة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

كريم رمزي يكشف عن بديل مروان عطية مع الأهلي أمام بورتو في مونديال الأندية

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" ريبيرو قرر مشاركة أليو ديانج بشكل أساسي في المباراة المقبلة أمام بورتو البرتغالي، لتعويض غياب مروان عطية ".

وأضاف:" الجهاز الفني بالنادي الأهلي تحدث مع أليو ديانج، لتحفيزه في الفترة المقبلة ولأنه لم يشارك في أي مباراة من المباراتين الماضيتين في مونديال الأندية".

