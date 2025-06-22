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أحمد جودة - القاهرة -

نفى تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، أنه بحاجة إلى "استعادة فينيسيوس لمستواه المعهود" ولكنه أكد أنه يجب عليه "دفعه ليكون حاسما" بداية من مونديال الأندية الحاليّ، والذي سيواجه فيه فريق باتشوكا مساء اليوم الأحد في مباراة حاسمة.

ألونسو: فينيسيوس يملك كرة مختلفة.. وهذا موقف مبابي

وقال ألونسو خلال المؤتمر الصحفي الرسمي عشية اللقاء الذي سيقام على ملعب (بنك أمريكا): "لا أعتقد أنه يجب استعادة أفضل نسخة منه ولكننا نريد دفعه ليكون حاسما، فيني لديه هذه الجودة ويمتلك كرة قدم مختلفة وهذا ما يجعله لاعبا مختلفا. في مباراة الغد نأمل أن يكون أساسيا، ولكن في الموسم بشكل عام سيكون كذلك".

وأضاف مدرب الفريق الملكي: "بالطبع نود أن نفوز في هذه المسابقة القصيرة للغاية. في دور المجموعات نحن بحاجة إلى الفوز والإنهاء بالشعور الجيد الذي خرجنا به في المباراة الماضية. لقد بدأنا منذ أيام قليلة فقط وكل شيء يستغرق وقته ولكن الجدول يفرض عليك التنافس بشكل جيد".

ولن يحظى ألونسو بخدمات النجم الفرنسي كيليان مبابي في مواجهة باتشوكا، إذ يواصل اللاعب التعافي من التهاب حاد في المعدة والأمعاء كان قد أصيب به ودخل المستشفى على إثره يوم الخميس الماضي لبضع ساعات.

وصرّح مدرب الميرينجي: "مبابي أفضل حاليا وقد خضع لفحوصات منذ يومين وهو يتعافى حاليا، ونزداد تفاؤلا يوما تلو الآخر بشأن استعادته في مواجهة سالزبورج".

على جانب آخر، استعاد ألونسو مدافعه الألماني أنطونيو روديجر، وأكد "روديجر حصل على الإذن الطبي بالمشاركة وسيكون له دورا مهما للغاية. ولكن بالتأكيد ستكون عودته تدريجية".