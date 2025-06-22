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أحمد جودة - القاهرة -

عبّر بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن فخره بالتواجد في بطولة كأس العالم للأندية 2025، مؤكدًا أن المشاركة في هذا الحدث تمثل شرفًا كبيرًا للفريق، ومحذّرًا في الوقت نفسه من صعوبة التكرار مستقبلًا دون تحقيق نتائج قوية في السنوات المقبلة.

جوارديولا: التواجد في كأس العالم للأندية شرف.. ورودري لن يبدأ أمام العين

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة العين الإماراتي: "أشعر أنه لشرف لي التواجد في بطولة بحجم كأس العالم للأندية. بعد 4 سنوات ربما لا نكون هنا، ولكي تتواجد يجب أن تحقق نتائج رائعة."

الغيابات والإصابات

كشف المدرب الإسباني عن عدم جاهزية رودري وجون ستونز للمشاركة في التشكيل الأساسي خلال لقاء العين، مشيرًا إلى أنهما لا يزالان في مرحلة التعافي.

وأوضح: "حالة رودري تتحسن، لكنه ما زال بحاجة إلى وقت. مرت 9 أشهر فقط على إصابة تحتاج إلى 10 أو 12 شهرًا للتعافي. إذا تمكن من لعب 20 أو 30 دقيقة سيكون ذلك جيدًا. أعلم أنه يريد أن يبدأ، لكن علينا حمايته."

وعن ستونز، قال: "كل ما أريده منه هو استعادة لياقته البدنية. موهبته ستتكفل بالباقي حين يعود بكامل قوته."