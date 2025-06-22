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أحمد جودة - القاهرة - أعرب محمد أمين بنهاشم، المدير الفني لفريق الوداد المغربي، عن ثقته في قدرة فريقه على تحقيق الفوز في المواجهة المرتقبة أمام يوفنتوس الإيطالي، ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن الوداد بات يدرك تمامًا إمكانياته بعد خوض المباراة الأولى.

بنهاشم: هدفنا الفوز على يوفنتوس والتأهل.. لا نؤمن بالمستحيل

وقال بنهاشم في المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل المباراة: "صرّحت قبل انطلاق البطولة بأن هدفنا هو تعذيب خصومنا، وما زلت عند موقفي، لكن اليوم أضيف أننا نلعب من أجل الفوز والتأهل، وليس فقط تقديم مباريات جيدة."

الوداد كان قد خسر مباراته الأولى في المجموعة السابعة بهدفين دون رد أمام بالميراس البرازيلي، لكنه خرج بأداء نال الإشادة، خاصة بعد أن خلق عدة فرص تهديفية أمام بطل أمريكا الجنوبية.

وعن تطور أداء الفريق، أضاف بنهاشم: "قبل مواجهة مانشستر سيتي (في مباراة ودية تحضيرية)، كنا لا نزال نكتشف أنفسنا، لم نكن نعلم بأي صورة سنظهر، لكن الآن بات لدينا وعي أكبر بإمكاناتنا، ونعرف أننا قادرون على مقارعة أقوى الفرق."

وكشف المدرب المغربي أنه عقد جلسة مع اللاعبين عقب الهزيمة الأولى، اتفقوا خلالها على هدف موحّد:

"بعد مباراة بالميراس اجتمعت باللاعبين وقررنا أن هدفنا هو التأهل. اللاعبون مقتنعون أنه لا مستحيل في كرة القدم، خاصة بعد الأداء القوي رغم الخسارة وظروف اللقاء."

وأردف: "شاهدنا مفاجآت كثيرة في دور المجموعات، ونحن نؤمن بأننا قادرون على أن نكون واحدة منها أمام يوفنتوس، إنها مباراة مختلفة، وستكون بأسلوب مختلف أيضًا."

عن الحالة الفنية للفريق: أوضح بنهاشم أن أيوب بوشتة عاد للتدريبات تدريجيًا، وقد يتواجد على دكة البدلاء أمام يوفنتوس.

أما حمزة الهنوري، فأكد أنه سيكون جاهزًا فقط في حال تأهل الفريق للدور الثاني.

اختتم بنهاشم تصريحاته قائلًا: "لا مجال للغرور. لعبنا بشجاعة أمام مانشستر سيتي ولم ننتصر، لذلك مواجهة يوفنتوس حاسمة، قد تقودنا للتأهل أو تفرض علينا خوض مباراة شرفية أمام العين."

وكان يوفنتوس قد افتتح مشواره في البطولة بانتصار ساحق على العين الإماراتي بنتيجة 5-0، ما يجعل مواجهة الوداد محورية في صراع التأهل.